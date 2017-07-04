أحصل على شقة ثمنها 1.29 مليون دولار بـ 5 جنيهات إسترلينية فقط!.. إليك الطريقة

شقة قيمتها أكثر من مليون دولار يمكنك الحصول عليها بـ5 جنيهات إسترلينية فقط. عند سماعك هذا الخبر للمرة الأولى قد تظن أنها مزحة أو خدعة، ولكن عندما تعرف التفاصيل ستجد أن الأمر حقيقة.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير الإثنين 3 يوليو/تموز 2017 قالت إن شخصاً أرستقراطياً أطلق مسابقةً قد تجعل من الفائز المحظوظ بها مالكاً لشقةٍ فخمة في حي نايتس بريدج تقدر بأكثر من مليون دولار نظير المساهمة فقط بخمسة جنيهات إسترلينية.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الشقة المكونة من غرفتي نوم، وتبلغ قيمتها نحو مليون جنيه إسترليني (1.29 مليون دولار)، تقع في منطقة حدائق أنسيمور، بالقرب من نقاط التسوُّق الراقية في شارع سلون ستريت ومتجر هارودز.

وكي تحصل على فرصةٍ للفوز بالشقة القريبة من متحف التاريخ الطبيعي الشهير عالمياً في لندن، فإنَّ كل ما عليك فعله هو دفع 5 جنيهات إسترلينية كرسوم اشتراكٍ في السحب، وسؤال بعض الأسئلة الخفيفة عن موقعه.

هذه الخطوات السهلة ستُدخلك في السحب على الجائزة المرموقة إلى جانب مئات آخرين من صائدي العقارات المتحمِّسين.

وبحسب الديلي ميل ستُمنح 5% من قيمة رسوم الدخول إلى جمعيات إيواء المشردين، وضحايا الكوارث، والملاجئ، ومأوى إيماوس للمشردين. وإذا ما بيعت 300 ألف تذكرة قبل ديسمبر/كانون الأول، فإنَّ أي مبالغ مدفوعة بعد هذا الرقم ستذهب حصراً لصالح الجمعيات الخيرية.

وتحتوي شقة 1 الكائنة بالعقار رقم 53 في منطقة حدائق أنسيمور، وهو واحد من بين الأبنية المُدرجة الفخمة، على غرفة نومٍ مزدوجة، ومنطقة نومٍ بأسرِّةٍ ذات طابقين، وحمام أنيق، وردهة استقبالٍ كبيرة.

يقول اللورد روجر هيكمان مالك العقار، 72 عاماً، أنَّه يخطط للانتقال خارج لندن للاعتناء بوالدته التي تبلغ من العمر 100 عام، لذلك أراد بيع العقار، لكنَّه يرغب كذلك في جمع المال للجمعيات الخيرية.

وقال: "أنا وأولادي سنشعر بحزن شديد لترك المبنى، والابتعاد عن كل مظاهر الراحة، والأماكن السياحية، والسكينة في هذا الميدان الجميل، فالمكان هنا مثالي".

أما عن السحب والجائزة، فقال اللورد: "كأي جائزة سحبٍ أخرى، كلما اشترى أحدهم بطاقات اشتراكٍ أكثر، زادت فرصته في ربح الجائزة".

وختم متمنياً: "أتمنى أن يُسجل الفائز سعيد الحظ مالكاً للشقة في لندن في الوقت المناسب قبل أعياد الكريسماس 2017".

وقد تقاعد اللورد هيكمان بعد مسيرةٍ مهنية طويلة في مجال التسويق، وحاز على لقب اللورد باكتساب حقوق لقب لورد "مانور أوف أبتون".

وقال إنَّ شركة محاسبة كبيرة ستراقب المسابقة، وإنَّ الشخص الذي سيقوم بالسحب ستختاره اللجنة الخيرية.