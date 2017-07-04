عمدة يتزوج من تمساح.. وامرأة تقع في حب برج إيفيل.. هؤلاء بحثوا عن السعادة بالزواج من حيوانات وجماد



البعض يتعرض لصدمات عاطفية في حياته، وربما يعزف عن الزواج بسببها، أو قد يتورط في علاقة عاطفية تزيد من بؤسه، ولكن أن يعزف الشخص عن الزواج من البشر جميعاً فيتزوج شجرة أو حيواناً، فهذا أمر غريب للغاية.



ربما في ظل جنون هذا العالم لم يعد شيءٌ مستغرباً سنتعرف معاً على بعض من القصص الحقيقة لأغرب هذه الحالات..

فرح العمدة

احتفلت بلدة مكسيكية بزفاف عمدتها من تمساحة، وشاركه أبناؤها مراسم الزفاف مع إظهار مدى سعادتهم بهذا الزيجة، وحمل المواطنون التمساحة التي كانت ترتدي ملابس الزفاف وطافوا بها في أرجاء البلدة، أشار العمدة أن سبب الزواج هو أن السكّان يعتبرونها الأميرة لهذا قرر الزواج منها.

وأخرى تتزوج من برج إيفيل!

شريك حياة افتراضي

في 2008، تزوجت امرأة من برج إيفل ، وذلك بعد أن وقعت في حبه، وغيرت اسمها إلى إيركيا لا تور إيفيل، بحسب صحيفة التليغراف. ويعرف عن السيدة إيركيا ولعها الشديد بالآثار حيث تزوجت أيضاً سور برلين.













أما عن هذا الرجل الياباني فتزوج من إحدى شخصيات ألعاب الفيديو التي اختارها كشريك حياته وعقد قرانه في حفل زفاف افتراضي على "نيني أنيغاساكاي" التي كانت لا تظهر إلا على شاشة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

امرأة تقرر الزواج من لعبة أفعوانية!











على غرار ما حدث مع الرجل الياباني فقررت هذه السيدة الزواج من اللعبة المفضلة لها في إحدى الحدائق بولاية بنسلفانيا.

نرجسي يتزوج نفسه

هل سمعت مرة عن شخص يتزوج نفسه؟ في الصين رجل عمره 44 عاماً لم تعجبه أي فتاة فقرر أن يصمم نموذجاً كرتونياً مشابهاً له وقرر الزواج منه، وظهر في صورة له وهو يعترف بنرجسيته ويرتدي بزة حمراء للعبير عن رفضه للواقع الذي فشل فيه.

امرأة تتزوج من كلب علّها تجد السعادة!

أحبّت كلبها حدّ الجنون لدرجة أنها قررت الزواج منه وعقدت "أماندا رودجرز قرانها على كلبها "شيبا" في أغسطس من العام 2012، وكانت قد تزوجت من رجل قبل 20 عاماً، ولم يدم زواجها سوى فترة قليلة لذلك قررت أن تجرّب حظّها مع الحيوانات علّها تجد قسطاً من السعادة

تزوجت من الكوبرا ولم تمت!

في الهند كانت أغرب قصص الزواج على الإطلاق فقد أقامت السيدة بيمبالا داس حفل زفاف كبيراً وكان جيران المرأة الثلاثينة سعداء لاعتقادهم أن أفعى الكوبرا تجلب الحظ للمنطقة، بحسب MBC.