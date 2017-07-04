هل تذكرون صور "حافلات السيارات" الصينية التي انتشرت على الإنترنت؟.. هذه حقيقتها

هل تذكرون صورة "أتوبيس السيارات" الصيني الذي انتشرت صوره على الإنترنت الأعوام الماضية؟



للأسف، يبدو أن الأمر كله مجرد عملية احتيال وفقاً لتحقيقات الشرطة الصينية، بحسب موقع Engadget.

وكان الموقع الذي جهز لتجربة المشروع، قد هجر نتيجة عدة أخطاء فنية أثناء تجربته بالإضافة إلى مشاكل مالية، وذلك قبل أن يتم وضع موعد لإزاحة الستار عن المشروع الغريب.



وكانت شرطة بكين قد أعلنت أمس، أنها فتحت تحقيقاً حول دعاو ضد أشخاص جمعوا أموال بطرق غير مشروعة من أجل مشروع TEB أو "الحافلة العابرة المرتفعة".



وأضافت الشرطة في بيانها أنها تحتجز أكثر من 30 شخص لهم علاقة بمنصة لجمع رؤس الأموال تدعى Huaying Kailai، والتي جمعت أموال من مستثمرين لأجل مشروع الحافلة، بحسب صحيفة Southern Metropolis.

وتنوي الشرطة إعادة الأموال من الشركة إلى أصحابها، والتي حيث تقدر الأموال التي جمعت في أكتوبر 2016، بنحو 1،3 مليار دولار، أي بعد شهرين من تجريب الأتوبيس لأول مرة أمام العامة في ميناء مدينة "تشينغوانغداو".



يذكر أن هيئة السكك الحديد الصينية، كشفت الشهر الماضي عن مشروع جديد يدعى ART، وهو عبارة عن هجين بين القطار والحافلة والترام، فهو يسير مثل الحافلة لكن ذاتية القيادة، وفقاً لخطوط معينة كالترام أو القطارات.





