بريطاني نباتي يرث مزرعة للماشية.. هذا ما قرَّر فعله بالحيوانات

واجه بريطاني من المؤيدين بقوة للامتناع عن أكل اللحوم معضلة أخلاقية عويصة عندما ورث عن أبيه مزرعة للحوم الأبقار وسط إنكلترا عام 2011، فكيف سيتمكن من مباشرة إدارة عمل الأسرة دون الإخلال بمبادئه؟

لذا اتخذ البريطاني ويدعى جاي وايلد، قراراً غير مألوف هذا العام لحل الأزمة، إذ قرر التبرع بقطيع المزرعة الواقعة في ديربيشير إلى مأوى للحيوانات.

ويتكون القطيع من 63 رأس ماشية كانت ستجلب 45 ألف جنيه إسترليني (58.250 دولاراً أميركياً) لو بيعت من أجل لحومها.

هذا، وقال وايلد لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "من الصعب تربية الحيوانات لعامين أو ثلاثة أعوام والقرب منها ثم إرسالها للذبح. بدا الأمر وكأنه خيانة لها". ويرى وايلد أن أبقاره لديها مشاعر ويمكنها الإحساس بأنها ستذبح.

وبعد التبرع بالقطيع قال وايلد إنه يخطط لإعادة تركيز العمل في مزرعته على زراعة الخضراوات العضوية والمحاصيل دون مشاركة أي حيوان.

فيما يستقر القطيع الآن في مأوى هيلسايد للحيوانات بالقرب من فريتنهام، حيث ستعيش الأبقار ما بقي من حياتها كحيوانات أليفة.

وعلى الرغم من تقبل وايلد لفكرة أن مزرعته في شكلها الجديد ستصير أقل ربحاً فإن هدفه الأساسي هو إسعاد حيواناته.