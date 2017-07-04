السقا ينهي خلافاً بين شاب وخطيبته بسبب "هروب اضطراري"

يتفاعل النجم المصري أحمد السقا، مع متابعيه بشكل دائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكما هو معهود عنه المساعدات لكل من يحتاج إليه سواء باستشارة أو برؤيته أو بمنشور عبر "فيسبوك"، وهذه المرة تقمص السقا دوراً مهماً مختلفاً عن باقي الأدوار التي قدمها، لاعباً دور مستشار عاطفي لحل مشكلة شاب مع خطيبته.

عرض شاب مشكلته عبر صفحة Problem Counselling Center of Bride Group المخصصة للاستشارات العاطفية والاجتماعية، والتي تكمن في خلاف بين الشاب وخطيبته التي اتفق معها الخروج للسينما، وفي الوقت الذي صممت على دخول فيلم "الأصليين" بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، أصرّ هو على دخول فيلم "هروب اضطراري" للفنان أحمد السقا وأمير كرارة وغادة عادل ونخبة من النجوم، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن يدفع 70 جنيهاً لكل فرد من أجل مشاهدة فيلم لم يرغب فيه، فاتهمته خطيبته بالبخل، ودافع عن نفسه بأنه صالحها بـ برطمان "نوتيلا" بـ 70 جنيهاً من قبل وهذا لا يعني أنه بخيل، واستكمل: "حاولت أقنعها إني لست بخيلاً والفيلم لم يلق إقبالاً جماهيرياً لكنها عاندت"، متساءلاً: "هل أنا بخيل، وكيف أصالح خطيبتي".









تواصلت الصفحة الرسمية لـ السقا عبر "فيسبوك" مع الشاب، في التعليقات على المنشور، وتدخل "السقا" بطريقته لإنهاء الخلاف الذي احتدم بين الشاب وخطيبته، ورد قائلاً: "مساء الفل.. أولاً كتر خيرك طبعاً وإنت ياسيدي مش بخيل ولا حاجة طبعاً، والحياة محتاجة شوية إننا نسمع لبعض ونقدر ظروف بعض علشان تعدي، وثانياً أنا عازمك على الفيلمين، فيلم الأصليين فيلم محترم وقوي وهادف وفيلم هيعجبك، وفيلم هروب اضطراري أنصحك ما تدخلوش.. هاستاذنك تبعتلي رقم تليفونك".











توالت التعليقات على "السقا"، بعد تصرفه الذي وصفوه بالنبل والأخلاق، ومن بين هذه التعليقات كانت هناك تعليقات ساخرة من قبل الفنانين في، حيث علقت الفنانة ريهام حجاج قائلة: "وأنا كمان"، كما طالب الفنان الشاب علي ربيع، عصام السقا المسؤول عن صفحة أحمد السقا، أن يعزمه على الفيلمين قائلاً: "وأنا يا سقا اعتبرني أخوهم الصغير"، وتحوّل الخلاف إلى ساحة للنقاش الساخر بين الفنانين والمعلّقين.











لم تكن تلك السابقة الأولى التي أسعد فيها السقا جمهوره، فقد سبق وأن علق أحد جماهير السقا على برومو فيلمه الجديد "هروب اضطراري"، وفي أحد التعليقات قال عضو بالصفحة لصديقه أنه لا يمتلك مالاً للحصول على تذكرة الفيلم، ففاجأهما السقا ورد عليهما على الفور: "أنا عازمك إنت وصاحبك وهبعتلك التفاصيل على الخاص"، وهو الأمر الذي أدخل الثنائي في حالة من البهجة.









لم تكن هذه المساعدة أو الخدمة الأولى التي قدمها الفنان أحمد السقا لمحبيه، فقد سبقها العديد، وفي لفتة إنسانية منه حرص السقا على التواجد بمطار القاهرة واستقبال الطفل كريم، الذي أجرى جراحة خطيرة بالقلب، والذي أعلن لمقدمة برنامج "صبايا الخير" ريهام سعيد أنه يحب الفنان أحمد السقا ويتمنى رؤيته، بعد عودته من رحلة العلاج بتركيا، وفاجأه السقا باستقباله في المطار، والذي أسعد الطفل بوجوده.









ومن ناحية أخرى تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عبر "فيسبوك" يجمع بين النجم أحمد السقا وأحد شباب الصم والبكم، بعد أن حاول أكثر من مرة أن يقابله خلال تواجده بلوكيشن تصوير "هروب اضطراري"، وفاجأ السقا الشاب وتحدث بطريقة الصم والبكم التي استخدمها في فيلم "الجزيرة".





