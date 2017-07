هديّة عيد ميلاد متكررة "غير عادية" يرسلها توم كروز إلى شابة منذ كانت في سن الـ 11!

يحظى الممثل الأميركي الشهير توم كروز بشعبية كبيرة بين جمهوره في كل العالم، لوسامته وابتسامته الشهيرة وحضوره المحبب في كل أدواره، ولكن ما قد يجهله كثيرون أن الممثل الخمسيني يحظى بسمعة طيبة لا تقل تألقاً بين زملائه في مهنة التمثيل، والتي غالباً ما يتخللها الكثير من الصراعات.



ولعل أكثر ما يميز توم كروز هو اهتمامه بغيره، على الأقل بشهادة من عملوا معه، حسب تقرير أفردته Independent للحديث عن العلاقة الخاصة التي تربط كروز بواحدة من أنجح ممثلات هوليوود الشابات وهي الممثلة الأميركية ديكوتا فانينغ.



ما قالته النجمة التي شاركته التمثيل في فيلم War of the Worlds وهي في الحادية عشرة من عمرها، فانينغ، بأنه لايزال يتذكّر أن يرسل لها هديّة عيد ميلاد كل عام.



حيث قالت داكوتا "إنه يرسل لي هدية عيد ميلاد كل عام منذ أن كنت في الحادية عشرة"، وأضافت أنها "هدايا جميلة".

