فرصتك لتحسين مستوى ذكائك.. 15 لعبة تنمي مهاراتك العقلية

تعتبر الألعاب التي تتحدى الشخص من أجل تطوير مهاراته بطريقة مرحة وجذابة أحد أساليب الاستغلال التي تجذب الناس.



إن قضاء الوقت في ممارسة الألعاب التي تشكل تحدياً أمامكم كي تفكروا تفكيراً مختلفاً، وتتخيلوا، وتحلّوا المشكلات المتغيرة التي لا تسمح لكم بأن تعتادوا عليها وتؤدونها بطريقة أوتوماتيكية يعتبر استغلالاً قيّماً لوقتكم؛ فهذه الألعاب تجعلكم سعداء وتقدم لكم البهجة، وفي الوقت ذاته تزيد من حدة قدراتكم العقلية.



وسواء كانت هذه الألعاب خفيفة مثل لعبتي "مكعب روبيك" أو "سودوكو" لملء الخانات، اللتين تمارسونهما أثناء ركوب مترو الأنفاق، فمن الجيد أن تطوروا من أنفسكم باستمرار بأسلوب لا يُشعركم بالملل. إذا كنتم تستطيعون أن تحظوا ببعض المرح وتزيدوا من مهاراتكم العقلية، فلماذا لا تفعلون ذلك؟



إليكم 15 لعبة يمكنكم ابتياعها من موقع "أمازون"؛ بعضها كبيرة بما يكفي لتسمح بممارستها في مجموعة أو خلال ليالي التجمعات العائلية، وبعضها ملائمة للأنشطة الفردية، بحسب موقع Business Insider:





1- تطبيق Lumosity لتدريب العقل.. متاح للتحميل المجاني



يعتبر Lumosity اسماً ذائع الصيت في عالم ألعاب "التدريب العقلي. إذ يستخدمه أكثر من 85 مليون شخص حول العالم، ويقدم أكثر من ثلاثين من الألعاب العقلية، وهو ما يمنح الذهن نوعاً من التدريب. يمكنكم متابعة نتائجكم لتروا التطور الذي يحدث بمرور الوقت، وتقارنوه بنتائج الأشخاص الآخرين. كما يفترض أن تجعل سهولة البرنامج من التدريب العقلي عادةً سهلة.

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2- الماجونغ الصيني، وتأتي مع حقيبة خشبية مدمجة.. تبلغ تكلفتها 72.99 دولار



لقد لوحظ أن "الماجونغ"، بغض النظر عن تكرار ممارستها، تؤدي إلى تحسنات إيجابية في الأداء الإدراكي لدى الأشخاص الذين يعانون من الخرف.



وتوصلت الدراسات إلى أن الماجونغ يعتبر خياراً قابلاً لتطبيقه لمعالجة الخرف. فإذا كانت اللعبة جيدة مع هذا الحد المتدني من التأخر العقلي، فمن غير المرجح على الإطلاق أن تضرك ممارستها قبل الوصول إلى هذه المرحلة.





3- لعبة سكرابل لتكوين الكلمات من إنتاج شركة هاسبرو: تبلغ تكلفتها 16.99 دولار











إن كنت تريد زيادة ثقتك مع الكلمات وسرعة البديهة، أو تريد فقط إثراء كمية المفردات اللغوية التي تمتلكها، فإن لعبة الطاولة المحبوبة للغاية "سكرابل" هي اللعبة المناسبة لهذا الغرض.

يمكن لمزيد من الكلمات المتغيرة دوماً بالإضافة إلى الكلمات التي يصيغها منافسك أن تزيد من حدة تفكيرك، وتجعلك أحد البارعين في استخدام الكلمات، وتجعلك واحداً من الذين لا يحتاجون إلى اللجوء لقاموس من أجل تحري ما إذا كانوا اختاروا كلمة حقيقية أم لا.





4- سودوكو.. أكثر من 400 من ألغاز سودوكو (المستوى السهل، والمتوسط، والصعب، وشديد الصعوبة).. تبلغ تكلفتها 6.99 دولار



تعتبر سودوكو إحدى الألعاب التي تشبه ألعاب الكلمات المتقاطعة، والتي تزيد من المرونة العصبية لديكم وتجعلكم أذكى. ومع زيادة المرونة العصبية لديكم، تستطيعون رؤية الأشياء من زوايا متعددة، وتتوقعون وتستوعبون النماذج الجديدة.





5- تطبيق Fit Brains للتدريب وتقدمه شركة Rosetta Stone.. التطبيق متاح للتحميل المجاني



حصل تطبيق التدريب Fit Brains على المركز الأول من بين التطبيقات التعليمية في أكثر من 90 دولة.



وابتكرت شركة Rosetta Stone عدداً من الألعاب التي تهدف إلى تحسين مستوى الذكاء الإدراكي والذكاء الشعوري. يمكنكم تدريب عقولكم بالألعاب التي تعتمد على العلم وجلسات التدريب اليومية المصممة حسب احتياجاتكم، بالإضافة إلى تحدي السرعة والتركيز الذي يفيد ذاكرتكم وينشط ذكاءكم الشعوري.

للتحميل اضغط هنا.





6- كتاب Of Course للألغاز وألعاب التفكير.. يبلغ سعره 9.95 دولار



تعتبر الألغاز طريقة أخرى لزيادة المرونة العصبية ولمساعدة عقولكم على إدراك الاحتمالات الجديدة؛ إذ إن التفكير الإبداعي والماهر لحل أحد ألغاز الكلمات يساعدكم حقاً على المحافظة على إبداعكم الخاص.





7- لعبة مكعب روبيك.. يبلغ سعرها 7.89 دولار













تعد ممارسة لعبة مكعب روبيك إحدى الطرق التي تحافظ على نشاط عقولكم بطريقة مثمرة. ستطور ممارسة اللعبة تركيزكم، وستسمح لكم بأن تعالجوا أفكاركم بوتيرة أسرع، وسوف تطور أيضاً التنسيق بين أيديكم وأعينكم، وفي الوقت ذاته تساعدكم على تحسين ذاكرتكم قصيرة الأجل.





8- كتاب Ultimate Mind Games ويحتوي على أكثر من 400 لغز.. تبلغ تكلفته 4.90 دولار



تعتبر ألعاب الترفيه مثل الألغاز والكلمات المتقاطعة طريقة رائعة للتخلص الآني من الضغط، وأيضاً تخفيف الضغط الذي تسببه مواقف التحديات المشابهة عندما تطرأ في الحياة الواقعية أيضاً؛ إذ إن هذا النوع من الألغاز يساعد على تطوير التفكير النقدي وتحسين الذاكرة، وتعزيز الإدراك البصري وجعل المرء سعيداً.





9- لعبة الطاولة Latice بنسختها الفاخرة.. يبلغ سعرها 34.99 دولار



تساعد ألعاب الطاولة الاستراتيجية المشابهة للعبة Latice على تطوير الإدراك المعرفي والمكاني، والتخطيط، والمهارات الشخصية.





10- لعبة الشطرنج العائلية الكلاسيكية.. يبلغ سعرها 11.82 دولار



استُخدم الشطرنج على مدى وقت طويل بوصفه إحدى الألعاب التي تدعم الفكر الاستراتيجي والتفكير النقدي لأي فئة عمرية، مما يحافظ على خفة واتّقاد العقل لدى اللاعبين الكبار، وشحذ الأطفال الصغار لاستخدام مهارات التفكير النقدي بسهولة. وسواء كان هذا ذا صلة أو لا.



تجدر الإشارة إلى أن لاعبي الشطرنج يميلون للحصول على درجات في اختبارات الذكاء أعلى من هؤلاء الذين لا يمارسونه.





11- لعبة بنك الحظ بنسختها الكلاسيكية.. يبلغ سعرها 22.15 دولار



تقدم لعبة بنك الحظ أمام اللاعبين عدداً من التحديات والمشكلات الحياتية الحقيقية، دون أي نوع من أنواع الضغط الذي يحدث في الحياة الحقيقية. مرّنوا قدراتكم الإبداعية والاستراتيجية عن طريق الشراء والبيع والتجارة على طاولة اللعب في ظل التنافس مع الآخرين.





12- لعبة Ticket to Ride.. يبلغ سعرها 34.99 دولار











توفر لكم لعبة Ticket to Ride إمكانية اتخاذ قرارات يمكن تطبيقها في الحياة الواقعية بدون أي ضغط، مثل لعبة بنك الحظ، لضمان الإبداع ومساعدتكم على تطوير قدراتكم العقلية.

تتضمن اللعبة قطار مغامرات يعبر البلاد في سبعة أيام مع جميع التحديات التي تطرأ أمامه. ويوجد 225 عربة قطار ملونة، وعلى اللاعبين أن يجمعوا البطاقات التي تسمح لهم باستخدام خطوط حديدية مختلفة لربط المدن عبر الولايات المتحدة. تبلغ قيمة الجائزة في اللعبة مليون دولار، والفائز يحصل على إجمالي المبلغ.





13- لعبة Codenames.. يبلغ سعرها 14.99 دولار



تعتبر Codenames لعبة اجتماعية من ألعاب الكلمات، وتدور اللعبة في إطار جاسوسين لا يعرف سواهما الأسماء الحقيقية لعملائهما، ويعطيان أدلة من كلمة واحدة لزملائهم في الفريق، أملاً في أن يتمكن الفريق من التنسيق الصحيح لقائمة من الأسماء السرية لهذه الأسماء الحقيقية، فيما يحاولون جميعاً تجنب "القاتل".





14- لعبة ألغاز Yueton Metal.. يبلغ سعرها 5.99 دولار



تعتبر هذه اللعبة التي تتكون من مجموعة من الأسلاك المعدنية ذات متعة مُرضية لأي شخص يزيد عمره عن ستة أعوام. ويعد اللغز الصيني الذي يتكون من حلقات معدنية أحد أقدم الألغاز المعروفة، إذ إن تاريخ اللعبة يعود لأكثر من 2000 عام.

استخدموا كلاً من تفكيركم المنطقي والإبداعي لحل الألغاز، وللعمل على اكتساب الصبر. تشبه اللعبة إلى حد كبير مكعب روبيك، فسوف تتحركون سريعاً باستخدام أياديكم وربطها مع أفكاركم، كما ستتحسن الذاكرة قصيرة الأجل لديكم كلما مارستموها.





15- لعبة Sequence: يبلغ سعرها 14.29 دولار



تعتبر Sequence سهلةً بما يكفي للأطفال، كما تقدم تحدياً أمام البالغين.



تستخدم اللعبة، مثلما خمنتم من الاسم، تسلسلاً (لتشكل صفاً من 5 فيشات على الطاولة، تشبه فيشات البوكر) لكي يتمكن كل لاعب من أن يفوق منافسيه دهاءً. ستتعلمون أن تعترضوا طريق المنافسين، وتوظفوا الاستراتيجية والحظ، فضلاً عن الإتيان بالعديد من الخطط الاحتياطية خلال سير اللعبة.