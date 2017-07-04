منعاً لإزعاجك.. طاقم الطائرة يتحدث بلغة "النغمات السرية".. هذه ترجمتها

عندما تجلس في مقعدك الخاص بك في الطائرة، تلاحظ أن هناك بعض أصوات الرنين غير المفهومة. لا داعي للقلق، فهذه الأصوات لا تمثل أي تهديد للركاب، بل لغة يتواصل بها طاقم الطائرة فيما بينهم.

ماذا تعني هذا الأصوات؟

في الحقيقة، إن أصوات الرنين المتكررة تكون وسيلة التواصل بين طاقم الطائرة نفسه، فهم يرسلون إشارات صوتية يفهمونها جيداً، وهي عبارة عن تعليمات محددة.

لذلك يمكننا القول إن هذه الأصوات بمثابة شيفرة مورس، لكن بين القبطان والمضيفات، وذلك لتنبيههن إلى قضايا مختلفة في أمور صغيرة أو كبيرة، وتُستعمل كتعليمات مشفرة للمُضيفات من القبطان، أو بين المضيفات أنفسهن.

هل يمكننا معرفة ما يعنيه كل صوت رنين؟

الأمر ليس بهذه السهولة، فهذه الأصوات والنغمات ليست ثابتة في جميع شركات الطيران، بل تختلف من شركة لأخرى.

فمثلاً نجد أن شركة كانتاس الجوية (شركة الطيران الرسمية الأسترالية)، شرحتما تعنيه الأصوات التي تصدر في طائراتها.

إذ يتم استعمال هذه الأصوات عادةً، من أجل التأكد من أن الجانب الآخر من الطائرة لديه ما يكفيه من الصودا أو المياه للركاب.









فيما يستعمل القبطان أو أفراد الطاقم نغمة ثلاثية منخفضة الرنين، لتنبيه المُضيفات أن هناك مطبات هوائية وعرة، وذلك للبدء بتجهيز وجبات خفيفة، وتأمين العربات قبل الإعلان للركاب.

كما يُمكن أن يستعمل القبطان إشارة من هذه النغمات لطلب القهوة أو الماء.

لماذا يتحدث طاقم الطائرة بلغة النغمات؟

لا يريد طاقم الطائرة أن يُحدث قلقاً وتوتراً بين الركاب، أو يُحدث جواً من الارتباك والفوضى في الطائرة، ولذلك يستعملون هذه الطريقة الرمزية في التعامل.

من ناحية أخرى قام الكابتن المتقاعد John Cox، الذي كان يعمل في خطوط الولايات المتحدة الجوية بالكشف عن معاني بعض النغمات الخاصة بشركته لصحيفة USA Today.

فمثلاً سماع نغمتين متتابعين يشير إلى أن الطائرة تقترب من ارتفاع 10000 قدم، أما النغمة الثلاثية فتشير إلى أن هناك مريضاً بحاجة للرعاية الطبية، أو أن هناك مطباً هوائياً، ما يستدعي ضرورة جلوسهم، أما نغمة واحدة فقد تشير إلى طلب القهوة.

الإشارات السرية التي يتواصل بها أطقم طائراتها ليست نغمات فحسب نشرت شركة طيران easyJet البريطانية فيديو تكشف فيه الإشارات السرية المستخدمة فيما بينهم.

وبحسب صحيفة Miror البريطانية، تستخدم الشركة حركات إيمائية، للإشارة إلى طلبات بعض الركاب، فقد يقوم أحدهم بأداء رقصة الدجاج في حال أراد أحد الركاب شطيرة دجاج، وتتم الإشارة إلى سدادة زجاجة شراب في حالة وجود عرض زواج.