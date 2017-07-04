بفارق 150 درجة مئوية.. أين سُجلت أعلى وأقل درجات الحرارة في العالم؟

مع تنامي ظاهرة الاحتباس الحراري، وارتفاع درجات الحرارة في مناطق جديدة، بدأت مناطق عديدة على كوكب الأرض تشهد درجات حرارة غير معتادة، وبدأت عدة بلدان معروفة بطقسها الحار تظهر درجات حرارة قياسية.



يوم الخميس 29 يونيو/حزيران 2017، كانت إيران على موعد مع تسجيل رقم قياسي عالمي يتعلق بأعلى درجة حرارة يتم تسجيلها في العالم كله.



إذ وصلت درجة الحرارة في مدينة الأهواز، غربي إيران، إلى 53.7 درجة مئوية.

وأشارت تقارير إلى أن حرارة الأهواز تصاعدت لتصل إلى 54.2 درجة مئوية قرب الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي، لتصبح هذه هي أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في العالم، منذ تسجيل درجات الحرارة في القرن الـ19، وتكون هذه ثالث منطقة تسجل نفس هذه الحرارة.



الأمر المثير للاهتمام هنا هو أن درجات الحرارة على سطح الأرض متباينة بشكل كبير، لدرجة أن الفرق بين أعلى درجة حرارة تم تسجيلها وبين أقل درجة حرارة وصل إلى حوالي 150 درجة مئوية.



هذه هي أعلى درجات الحرارة التي تم تسجيلها في العالم:

1- الأهواز - إيران









وصلت درجة الحرارة إلى 54.2 درجة مئوية، يوم 29 يونيو/حزيران 2017.

2- مطربة - الكويت



درجة الحرارة في مطربة #الكويت الأعلى بالعالم اليوم ومن اسابيع تسجل الخمسينات ..أعلى ماسجلت 54° درجة #الطقس pic.twitter.com/0kgpN0plvD — محمد الخزّي التميمي (@HzimTmim) August 7, 2016

وصلت درجة الحرارة إلى 54.2 درجة مئوية، يوم 21 يوليو/تموز 2016.

3- وادي الموت بكاليفورنيا - الولايات المتحدة الأميركية









وصلت درجة الحرارة إلى 54.2 درجة مئوية، يوم 30 يونيو/حزيران 2013.

4- البصرة - العراق









وصلت درجة الحرارة إلى 53.9 درجة مئوية، يوم 20 يوليو/تموز 2016.

5- الصليبية - الكويت









وصلت درجة الحرارة إلى 53.6 درجة مئوية، يوم 31 يوليو/تموز 2012.



وهذه أقل درجات تم تسجيلها في العالم حتى الآن:

1- شرق القارة القطبية - أنتاركتيكا









سجلت درجة الحرارة في أغسطس/آب 2010، -94.7 درجة مئوية في شرق القارة القطبية.

2- محطة فوستوك الروسية - أنتاركتيكا









وصلت درجة الحرارة إلى -89.2 درجة مئوية في 21 يوليو/تموز 1983 في محطة فوستوك الروسية بأنتاركتيكا.

3- محطة أموندسن الاسكتلندية - القطب الجنوبي









وصلت درجة الحرارة إلى -82.8 درجة مئوية، يوم 23 يونيو/حزيران 1982.

4- قبة أرغس - القطب الجنوبي









فوق قبة أرغس، وهي أعلى قمة جليدية موجودة في القطب الجنوبي.

وصلت درجة الحرارة إلى -82.5 درجة مئوية، في أغسطس/آب 2005.

5- فرخويانسك أويمياكون - روسيا









وصلت درجة الحرارة في هاتين المدينتين الصغيرتين اللتين تقعان في صحراء سيبيريا الجليدية إلى -67.8 درجة مئوية.



هذه الدرجة ظهرت في مناسبتين، الأولى يوم 7 فبراير/شباط 1892، والثانية يوم 6 فبراير/شباط 1933.