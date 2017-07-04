لأول مرة في الشرق الأوسط.. شمس الكويتية تطرح ألبوماً غنائياً "من الذهب الخالص"

أعلنت المغنية الكويتية المثيرة للجدل شمس، أن ألبومها القادم "شقيت ثوبي" سيصدر ويطرح في الأسواق على أقراص مدمجة "سي دي" CD مصنوعة من الذهب الخالص عيار 24 قيراطاً لأول مرة في الشرق الأوسط، وذلك عبر حسابها على تويتر.

لأول مرة في الشرق الاوسط والعالم العربي البوم CD ذهب 24k #شقيت_ثوبي 2017 #قريباً pic.twitter.com/XQERFxL5uw — شمس الكويتية (@shamsofficial) ١ يوليو، ٢٠١٧

الفنّانة الشابّة لم تنشر أيّ تفاصيل أخرى حول موعد إطلاق الألبوم الذي سيضم 14 أغنية، أو حتّى سعره الذي سأل عنه جمهورها.

مكتفية فقط بالإعلان عن هذا الأمر، الذي شكّل صدمة حقيقية لبعض المعلقين، خصوصاً أنَّ هذه الخطوة لم يُقدم عليها أيّ نجم من نجوم الشرق الأوسط من قبل.

ويتضمّن هذا الألبوم 14 أغنية باللّهجات الخليجية والمصرية واللبنانية، وتعاونت فيه مع العديد من الشعراء والملحنين منهم محمد عصمت، وملاك عادل.

وتعتبر شمس البالغة من العمر 37 عاماً من أجرأ فنانات الخليج في تصريحاتها في كافة المواضيع، وأصبح ظهورها على الفضائيات المصرية، واللبنانية خصوصاً، حديث الناس، لقدرتها على مناقشة أمورٍ مثيرة للجدل عربياً، والتي عادة ما تتمحور حول الكبت الجنسي والإرهاب ودور الدين في حياة الفرد والمجتمع.

ودائماً ما تخلق حالةً عدائية تجاه كثير من زملائها الفنانين، توظف في كثير من برامج الفن والمنوعات، كما حدث في برنامج "هيدا حكي" لعادل كرم، الذي خصص للهجوم على أحلام الإماراتية.

