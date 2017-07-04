سجَّلت لحظة موتها ببثٍ مباشر.. ملكة جمال أوكرانيا تتعرض لحادث مأساوي أثناء تصوير فيديو Live

لم تكن ملكة جمال المراهقين في أوكرانيا، الفتاة صوفيا ماجركو، تعلم أنها تُصوِّر لحظاتها الأخيرة في البث المباشر الذي كانت تصوره أثناء قيادتها السيارة مع صديقة لها.









إذ كانت صوفيا البالغة من العمر 16 عاماً تقود سيارة BMW بسرعة جنونية مع صديقتها داشا مدفدفا (24 عاماً)، في مدينة خاركيف الأوكرانية، بينما كانتا تبثان فيديو مباشراً، ويبدو عليهما الفرح، وكانتا في أجواء احتفال ومزاح خلال البث.



وذلك قبل أن تفقد صوفيا السيطرة على مقود القيادة، وتتعرض الفتاتان لحادثٍ مروع باصطدام السيارة في أحد الأعمدة بالطريق.



وقد ذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية أنها كانت تقود تحت تأثير الكحول.













فيما لقيت صوفيا -الفائزة بلقب ملكة جمال في المسابقة المحلية في مدينتها إزيوم بأوكرانيا- حتفها على الفور، بينما لفظت صديقتها أنفاسها الأخيرة قبل نقلها إلى المستشفى.











وقد أظهرت الصور التي التُقطت للسيارة بعد الحادث تحطُّمها تماماً.

















