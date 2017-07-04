على طريقة غادة عبد الرازق: اقضِ ليلةً على جزيرةٍ خاصة بأسعار أرخص من الفنادق!! إليك المعلومات

استأجرت الممثلة المصرية غادة عبدالرازق، قبل أيام، جزيرة خاصة في المالديف، وهو الأمر الذي أثار فضول المتابعين بشأن أسعار استئجار الجُزر، خصوصاً أن ذلك الأمر بمثابة حُلم بالنسبة للبعض، للانعزال عن هذا العالم.



هذا الحلم قد يصبح حقيقة بـ237 جنيهاً إسترلينياً فقط، إذ توجد عشرات الجزر الخاصة المتاحة للإيجار، التي قد يكون بعضها أرخص من استئجار غرفة في فندق.

وهنا نقدم لك بعض تلك الخيارات، التي جمعها موقع HomeToGo، ونقلتها النسخة البريطانية من موقع Business Insider.