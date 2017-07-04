على طريقة غادة عبد الرازق: اقضِ ليلةً على جزيرةٍ خاصة بأسعار أرخص من الفنادق!! إليك المعلومات

استأجرت الممثلة المصرية غادة عبدالرازق، قبل أيام، جزيرة خاصة في المالديف، وهو الأمر الذي أثار فضول المتابعين بشأن أسعار استئجار الجُزر، خصوصاً أن ذلك الأمر بمثابة حُلم بالنسبة للبعض، للانعزال عن هذا العالم.
هذا الحلم قد يصبح حقيقة بـ237 جنيهاً إسترلينياً فقط، إذ توجد عشرات الجزر الخاصة المتاحة للإيجار، التي قد يكون بعضها أرخص من استئجار غرفة في فندق.
وهنا نقدم لك بعض تلك الخيارات، التي جمعها موقع HomeToGo، ونقلتها النسخة البريطانية من موقع Business Insider.
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TripAdvisor Rentals يقع هذا المنتجع الخاص على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من فندق Hilton Head، قبالة الطريق المنعطف بمنطقة لوكنتري بولاية كارولينا الجنوبية، وهناك يُمكنك الاستمتاع بـ150 فداناً من الطبيعة الخلابة.
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TripAdvisor Rentals تقع هذه الجزيرة الخلابة وسط الشعاب المرجانية والحياة البحرية ذات المياه البلورية الصافية، والطقس الجميل على مدار السنة.
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TripAdvisor Rentals يمكنك أن تستمتع بالاستلقاء في كوخ مذهل على جزيرتك الخاصة في سفينة قناة كاي بـ450 دولاراً فقط، ويشمل السعر طاقم خدمة بدوام كامل.
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TripAdvisor Rentals تقع هذه الجزيرة الخاصة على بحيرة ايسليس، التي تشتهر بدرجات الحرارة الدافئة لمياهها.
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TripAdvisor Rentals هذه الجوهرة المخبأة هي الجزيرة المثالية للهروب، حيث يستمتع النزلاء بمجموعة متنوعة من الأنشطة الشاطئية، بما في ذلك ركوب الأمواج عبر الخليج.
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TripAdvisor Rentals تعتبر جزيرة الواجهة البحرية إيبل، مخبأة في قلب بالاوان وهو أرخبيل مكون من 1780 جزيرة في الفلبين، وتتميز الجزيرة بشواطئ رملية بيضاء خاصة، وإطلالة خلابة على منحدرات صخرية عالية من الحجر الجيري، فيما يوجد عليها فيلا مكونة من 3 غرف نوم.
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TripAdvisor Rentals تقع في القلب من سلسلة الجزر المرجانية فلوريدا كيز، وتبعد مسافة 3 دقائق بالقارب عن الشاطئ، كما يستطيع النزلاء الوصول بالطائرات المروحية أيضاً، إذ يوجد بالجزيرة مهبط طائرات خاص بها.
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TripAdvisor Rentals تتسع مباني هذه الجزيرة لـ14 فرداً، وتتضمن الجزيرة مركباً وسائقاً خاصاً، وطاقماً كاملاً، وتجهيزات للألعاب المائية، وأيضاً مناظر خلابة لجبال المايا.
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TripAdvisor Rentals يقع هذا الكوخ، الذي تتعدى قيمته عدة ملايين من الدولارات، في جزيرة خاصة مساحتها 4 أفدنة في منطقة بحيرات ماسكوكا بولاية أونتاريو.
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TripAdvisor Rentals تتسع هذه الجزيرة لـ18 فرداً، وتوفر لهم استخداماً غير محدود لقوارب الكاياك، وتجهيزات الغوص السطحي بأنبوب التنفس (Snorkelling) وألواح التجديف.