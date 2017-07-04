14 صورة مذهلة التُقطت بآيفون.. الآن يُمكنك الفوز في المسابقات العالمية بكاميرا هاتفك

حققت صورة ليد عامل ميناء بمدينة جاكرتا الفوز بلقب مصور العام لمصورها الأيرلندي Brendan O Se.

حصل المصور السنغافوري Yeow-Kwang Yeo على المركز الثاني في جائزة مصور العام، وقد فاز أيضاً في مسابقة "السفر" لعام 2011، كما فاز بالجائزة الأولى في إحدى المسابقات الأخيرة لجوائز سوني للتصوير الفوتوغرافي على مستوى العالم.

لحظة استراحة لموظف في قصر المدينة في مدينة أودايبور الهندية، وهو مجمع هائل من المباني في ولاية راجستان الهندية. التقطها المصور Kuanglong Zhang، وحصل على المركز الثالث لمصور العام.

أطفال بين أعمدة الدخان المتصاعدة من حريق النفط، إثر هجوم شنَّه تنظيم داعش في شوارع مدينة القيارة العراقية- المصور الصحفي Sebastian Tomada من نيويورك، احتلت هذه الصورة المركز الأول (Grand Prize Winner).

حصل على المركز الأول في فئة الحيوانات، مهندس من مدينة ميلانو الإيطالية. يعتبر بطل الصورة هو ذلك الحصان المصور في يوم أندلسي مشمس.

فيما حازت المركز الثالث بفئة الحيوانات زرافة تلتهم أوراق شجرة النقانق (الكجلة الإفريقية)، وهو النبات الذي تتغذى عليه العديد من الثدييات في محمية ماساي مارا في دولة كينيا.

إذا نظرت من النافذة أولاً تظن الصورة التُقطت من طائرة، لكنها صورة شائعة من قطار، وقد حصلت هذه الصورة المدهشة على المركز الأول لفئة "الشعب".

احتوت تلك الصورة من مدينة سيبو الفلبينية على بعض الزهور الجميلة، حتى وإن كانت بالأبيض والأسود. وقد حصلت على المركز الأول في فئة الزهور.

حصلت هذه الصورة للمصور خوان كارلوس كاستانيد على المركز الأول في فئة The America i know، تم أخذها في ذروة الاحتجاجات ضد خط الأنابيب الموجود في الحجز الهندي المسمى بـStanding Rock، في داكوتا الشمالية. وقد تدخلت الطبيعة في الصورة الملتقطة، في شهر ديسمبر/كانون الأول، بعاصفة ثلجية حوَّلت درجة الحرارة إلى أقل من 30 درجة مئوية تحت الصفر.

يبرز الضوء الطبيعي مدى عمق نظرة بطل الصورة، ابن عم المصور البرازيلي. حصلت هذه اللقطة على المركز الأول في الفئة المخصصة للبورتريه.

فازت المصورة Varvara Vislenko بالمركز الثاني في الفئة المخصصة للأطفال بهذه اللقطة، لفتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، عُرفت الصورة في الكلاسيكيات بـ"الوجه المضحك".

امتزاج الماء الصافي والسماء عند وقت غروب الشمس، أظهر الجمال في الصورة الملتقطة من أمام المعبد الذهبي في مدينة أمريتسار، في مقاطعة جوانغدونغ الصينية. حازت هذه الصورة المركز الأول في فئة "غروب الشمس".

عندما أمطرت السماء في مدينة يانغون، في دولة ميانمار. التقطت هذه الصورة، وهي تجسد شاباً يمشي بالقرب من بركة من ماء المطر، تنعكس فيها أيضاً ألوان المباني الرائعة. حصلت على المركز الثاني في فئة "صور أخرى".