الجبير يخطف الإجابة من نظيره الألماني وخلل فني يصيب صوت المذيعة.. شاهد ماذا حدث في المؤتمر الصحفي "اللافت" الذي جمع الطرفين

شهد المؤتمر الصحفي الذي جمع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مع نظيره الألماني زيجمار جابريل، أمس الإثنين، 3 يوليو/تموز 2017، مواقف عدة لافتة للنظر، تجسَّد أحدها بما وصف بـ"المشاكل الفنية" أثناء ترجمة حديث جابريل، والموقف الآخر تمثل بتدخل لافت من قبل الجبير للإجابة عن سؤال وُجِّه للوزير الألماني.

سؤال واحد، هو كل ما أجاب عنه الوزير الألماني خلال المؤتمر الصحفي، فقد كان الغريب بالأمر أنه في الوقت الذي بدأ فيه الوزير بالحديث، طرأ خلل فني على صوت المترجمة، التي أخذ صوتها يتكرر بجملة واحدة لأكثر من 6 مرات، إلى أن انتهى الوزير الألماني من كلامه، عندها عاد الصوت الأصلي للمترجمة.

يذكر أن القناة الإخبارية السعودية هي التي انفردت بنقل وقائع المؤتمر الصحفي الذي جمع الوزيرين، خلال زيارة جابريل إلى السعودية، في إطار جولة يقوم بها إلى المنطقة، حيث تفرض السعودية والإمارات ومصر والبحرين حصاراً على قطر، عقب أزمة بدأت الشهر الماضي، اتَّهمت فيها الدول المحاصِرة الدوحة بالإرهاب، وتنفي قطر هذه الاتهامات.

الأمر اللافت الذي حدث خلال المؤتمر، حدث عندما توجه أحد الصحفيين بسؤال إلى الوزير الألماني، عن موقف بلاده حيال الأزمة الخليجية، فما كان من الجبير إلا أن تقدم للإجابة عن نظيره الألماني، على الرغم من أن السؤال كان موجهاً لجابريل، الذي اكتفى من جهته بالقول بعد كلام الجبير: ليس لدي ما أضيفه.



