إعلامي بـ"الجزيرة" يشكر الجالية المصرية بقطر لتضامنها معه ضد أحمد موسى

وجه الإعلامي بقناة الجزيرة جمال ريان، الشكر للجالية المصرية بقطر؛ لدعمه له ضد الإعلامي أحمد موسى الذي حث المصريين بالدوحة على التظاهر ضده.

ووجَّه ريان، الشكر عبر صفحته على تويتر إلى الجالية المصرية، التي قال إنها أرسلت له باقة ورد؛ رداً على دعوة الإعلامي المصري أحمد موسى للتظاهر ضده؛ بسبب تعاطفه مع الأم المصرية.

شكرا للجاليه المصرية في قطر على باقة الورد ردا على دعوة المدعو احمد موسى لها للتظاهر ضدي بسبب تعاطفي مع الام المصرية pic.twitter.com/PYc9iGdLTb — جمال ريان (@jamalrayyan) ٣ يوليو، ٢٠١٧

وكان ريان قد تعرض لهجوم عنيف من إعلاميين مصريين، بينهم عمرو أديب وأحمد موسى، بعد نشره تغريدةً، يوم 30 يونيو/حزيران الماضي، قارن فيها بين الأم التركية التي ودّعت جنودها إلى بلاد تدافع عن قضايا الأمة وقضايا الحق والأم المصرية التي وصفها بالمكلومة من أجل حفنة رز.

الام التركية ودعت جنودها الى بلاد تدافع عن قضايا الأمة وقضايا الحق والعدل في العالم لا تقارن بالام المصرية المكلومة من اجل حفنة رز #خليجية https://t.co/tzriC53Db3 — جمال ريان (@jamalrayyan) ٣٠ يونيو، ٢٠١٧

الإعلامي المصري المثير للجدل أحمد موسى، كان قد دعا عبر برنامجه الذي يقدمه على قناة "صدى البلد"، الأحد 2 يوليو/تموز 2017، المصريين الموجودين في قطر للتظاهر أمام مقر قناة الجزيرة،

وشنَّ هجوماً على جمال ريان وقال إنه تطاول على الأمهات المصريات الشريفات بعقده مقارنة بين الأم المصرية والأم التركية التي كانت تودّع ابنها المجند بالقوات المسلحة قبل سفره إلى قطر.

وعاد ريان للدفاع عن الأم المصرية، وقال إن الأم المصرية أنجبت أعظم الرجال في التاريخ؛ فقد أنجبت من فجَّروا أعظم ثورة بالتاريخ، في إشارة إلى ثورة يناير/كانون الثاني 2011.