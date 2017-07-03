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إعلامي بـ"الجزيرة" يشكر الجالية المصرية بقطر لتضامنها معه ضد أحمد موسى

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وجه الإعلامي بقناة الجزيرة جمال ريان، الشكر للجالية المصرية بقطر؛ لدعمه له ضد الإعلامي أحمد موسى الذي حث المصريين بالدوحة على التظاهر ضده.

ووجَّه ريان، الشكر عبر صفحته على تويتر إلى الجالية المصرية، التي قال إنها أرسلت له باقة ورد؛ رداً على دعوة الإعلامي المصري أحمد موسى للتظاهر ضده؛ بسبب تعاطفه مع الأم المصرية.

وكان ريان قد تعرض لهجوم عنيف من إعلاميين مصريين، بينهم عمرو أديب وأحمد موسى، بعد نشره تغريدةً، يوم 30 يونيو/حزيران الماضي، قارن فيها بين الأم التركية التي ودّعت جنودها إلى بلاد تدافع عن قضايا الأمة وقضايا الحق والأم المصرية التي وصفها بالمكلومة من أجل حفنة رز.

الإعلامي المصري المثير للجدل أحمد موسى، كان قد دعا عبر برنامجه الذي يقدمه على قناة "صدى البلد"، الأحد 2 يوليو/تموز 2017، المصريين الموجودين في قطر للتظاهر أمام مقر قناة الجزيرة،

وشنَّ هجوماً على جمال ريان وقال إنه تطاول على الأمهات المصريات الشريفات بعقده مقارنة بين الأم المصرية والأم التركية التي كانت تودّع ابنها المجند بالقوات المسلحة قبل سفره إلى قطر.

وعاد ريان للدفاع عن الأم المصرية، وقال إن الأم المصرية أنجبت أعظم الرجال في التاريخ؛ فقد أنجبت من فجَّروا أعظم ثورة بالتاريخ، في إشارة إلى ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

 

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