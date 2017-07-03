بالفيديو.. نتنياهو يزور حاملة طائرات أميركية عملاقة بالقرب من ميناء حيفا‎ على متنها 80 طائرة و 5700 شخص

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين 3 يوليو/تموز 2017، حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جورج بوش"، التي رست صباح السبت الماضي، قبالة ميناء حيفا (شمال إسرائيل).

وقال نتنياهو خلال زيارته، حسبما أورد بيان صدر عن مكتبه: "ليست لأميركا صديقة أفضل من إسرائيل، وليست لإسرائيل صديقة أفضل من أميركا".

ورست حاملة الطائرات العملاقة على بُعد 4 كيلومترات من ميناء حيفا؛ بسبب عدم قدرة الميناء على استيعابها.

وتستمر زيارة حاملة الطائرات الأميركية، التي رفض المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون الكشف عن طبيعة زيارتها، إلى إسرائيل حتى يوم الأربعاء المقبل، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

ويبلغ طول الحاملة الأميركية العملاقة 333 متراً وفيها مدرج للطائرات بطول 200 متر، وترتفع 20 طابقاً فوق سطح البحر وتعمل من خلال مفاعلين نوويَّين.

كما يوجد على متن حاملة الطائرات 80 طائرة مقاتلة ومروحيات وأسلحة متعددة لحمايتها، ويصل عدد أفراد طاقمها إلى 5700 شخص، بينهم 2500 من سلاح الجو الأميركي، والباقون بحّارة.







