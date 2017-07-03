سيارة تدهس مشاةً قرب مطار بوسطن الأميركي

أفادت شرطة ولاية ماساتشوستس بأن سيارة صدمت، الإثنين 3 يوليو/تموز 2017، مشاةً قرب مطار بوسطن؛ ما أسفر عن سقوط العديد من الجرحى.

وأضافت الشرطة على تويتر، أن أفراداً من أجهزة الإطفاء والشرطة والطوارئ في الموقع.

وقالت الشرطة: "تشير التقارير الأولية إلى إصابة عدد من المشاة بدرجات إصابة متفاوتة".

وأظهرت لقطات مصورة بالفيديو، بثتها شبكة "سي إن إن"، ما بدا أنها سيارة أجرة وقد تهشمت مقدمتها وتقف بجوار مبنى.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن سائق سيارة أجرة، يعمل بجوار مطار لوغان في بوسطن، فقد السيطرة على سيارته.



