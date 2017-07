سر التغريدة السعيدة لترامب.. تقارب السعودية مع إسرائيل أم مقاطعتها لقطر؟!

هل كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سعيداً، الإثنين 3 يوليو/تموز 2017، بالتقارب السعودي-الإسرائيلي أم أراد أن يعطي مزيداً من الدعم لحملة المقاطعة التي تشنها دول خليجية وعربية ضد دولة قطر؟!

إجابة السؤال كانت محل خلاف بعد تغريدة غامضة نشرها ترامب، الإثنين 3 يوليو/حزيران 2017، قال فيها: "تكلمت مع الملك السعودي يوم أمس (الأحد) عن السلام في الشرق الأوسط، هناك أشياء مثيرة تحدُث".

Spoke yesterday with the King of Saudi Arabia about peace in the Middle-East. Interesting things are happening!

