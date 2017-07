يتضمن "إسقاطات اجتماعية قوية".. معرض للفن السعودي المعاصر في متحف أميركي

من المقرر أن يعرض المتحف العربي الأميركي القومي في مدينة ديربورن، ذات الأغلبية العربية بولاية ميشيغان الأميركية، أعمالاً فنية لأكثر من 10 فنانين سعوديين معاصرين في معرض Epicenter X، الذي سيُقام في الفترة من 8 يوليو/تموز إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

The art project aims to promote dialogue between Americans and artists from the kingdom https://t.co/LGUy8yJLEC

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 1, 2017