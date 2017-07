بريتني سبيرز تتسبب في فوضى عارمة أمام حائط البراق.. وتلغي لقاءها برئيس وزراء إسرائيل!

تسببت زيارة قامت بها المغنية الأميركية بريتني سبيرز، إلى الجزء الشرقي من مدينة القدس في فوضى عارمة خاصة أن المنطقة المقدسة التي زارتها، لا يمكن الوصول إليها بأي وسيلة مواصلات، ولابد من المشي إليها.

توجهت المغنية ذات الشعبية الكبيرة بين الشباب الإسرائيلي إلى حائط البراق (الحائط الغربي للمسجد الأقصى) الواقع في الجزء الشرقي من مدينة القدس، والمعروف باسم حائط المبكى لأتباع الديانة اليهودية فور وصولها الأحد الثاني من يوليو/تموز 2017 في إطار جولة فنية عالمية، وأثار حضورها فضول جمهورها هناك.

ما أدى إلى ما وصفته الصحافة الإسرائيلية بـ"خروج الأمر عن نطاق السيطرة"، وهو ما جعل سبيرز تقرر إلغاء لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحضور مرضى بالسرطان.

Britney Spears at the Western Wall in Jerusalem, Israel. pic.twitter.com/bfygtposcb

Britney Spears at the Western Wall in Jerusalem, Israel. today pic.twitter.com/HviQvIVr4m

وجاء في تقرير نشرته Time of Israel، أن قوات أمن بأعداد مكثفة أحاطت بالمغنية ذات الـ 35 عامًا ورافقتها، محاولةً حمايتها من فضول جمهورها من الشباب الإسرائيلي وعدسات مصوري الباباراتزي، الذين تسببوا في فوضى عارمة أدّت إلى إلغاء سبيرز موعداً على العشاء مع نتنياهو وزوجته سارة مع مجموعة من مرضى السرطان في مستشفى هداسا عين كارم.

Britney Spears' arrival in Jerusalem has created chaos forcing her to cancel her meeting with the prime minister pic.twitter.com/m6mEg5Qm1p

