بعد فسخ خطبة "كهربا" وابنة الحضري.. أشهر علاقات المشاهير التي انتهت سريعاً

مجموعة من الصور الرائعة، وبعض الكلمات الناعمة، تتزامن دائماً مع إعلان خبر خطبة اثنين من المشاهير، ليصبحا حديث وسائل الإعلام المختلفة، وتتصدر صورهما على الشبكات الاجتماعية، إلا أنه سريعاً بعد أيام أو أسابيع، أحياناً ما يتصدر وسائل الإعلام خبر آخر عن انفصالهما، لينزل "تيتر" النهاية سريعاً على قصة حب عمرها أيام.

شدوى و"كهربا"

بعد 41 يوماً فقط من إعلان خبر خطبتهما، وظهورهما في عدة برامج وحديثهما عن قصة الحب السريعة، فوجئ الجمهور بظهور عدة صور لنجم الكرة المصرية محمود كهربا من دون "الدبلة" (خاتم الخطبة)، ليعلن بعدها عصام الحضري، والد شدوى، خبر فسخ خطبة ابنته من لاعب الزمالك.



الخبر تحول إلى أحد أهم الأحداث التي شغلت جمهور السوشيال ميديا في مصر، وبدأت حالة الترقب لحساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ففي البداية نشرت شدوى صورة تجمعها بوالديها وكتبت: "الجميع يرحل إلا أنتم".



ونشر "كهربا" على صفحته عبارة تقول: "لا تخسر قيمتك بكلمة.. ولا تفقد احترامك بزلة، ولا تجعل همك في الدنيا هو حب الناس لك! فالناس قلوبهم متقلبة؛ قد تحبك اليوم وتكرهك غداً".

رمضان صبحي ومريم وائل

بعد 3 أسابيع من إعلان نجم الكرة المصري رمضان صبحي، المحترف حالياً في نادي ستوك سيتي الإنكليزي، خطبته بمريم وائل، الفنانة الصاعدة، في حفل عائلي- فوجئ جمهور الكرة المصرية بإعلان فسخ الخطبة؛ بسبب خلافات وقعت بينهما في هذه الفترة القصيرة.

إلا أنه مؤخراً تم إعلان زفاف رمضان صبحي على حبيبة إكرامي شقيقة شريف إكرامي حارس الأهلي، وسافر العروسان معاً إلى إسبانيا؛ لقضاء شهر العسل.

رنا سماحة وأحمد مختار

بعد عدة أيام من إعلان خطبة نجمة ستار أكاديمي السابقة رنا سماحة، وعازف الكمان أحمد مختار، أعلنت رنا خبر انفصالهما عبر صفحتها على فيسبوك، وكتبت قائلة: "بكل الحب والاحترام لزميلي وصديقي أحمد مختار، وربنا يديم بينا كل خير وكل شيء نصيب".

ورغم عدم إعلان سبب الانفصال، ترددت أنباء أن السبب هو حديث "مختار" في أحد البرامج التلفزيونية عن أن سبب ارتباطه بـ"رنا" هو اهتمامها به وإظهارها حبها له.

مي عز الدين ومحمد زيدان

بعد مفاجأة لجماهير الفن والرياضة بإعلان لاعب المنتخب المصري السابق محمد زيدان، خطبته بالفنانة مي عز الدين، عام 2009، إلا أنه بعد 8 أسابيع فقط، تم إعلان خبر فسخ الخطبة والتزم الثنائي الصمت فترةً، مع تردد شائعات عن أن السبب علاقته بصديقه دنماركية، أو رفض أسرة "زيدان" زواجه بنجمة السينما. إلا أن الاثنين أكدا بعد ذلك أن السبب هو كثرة الخلافات بينهما حتى إنهما أنهيا الخطبة بمكالمة تليفونية.

وبعد إعلان فسخ الخطبة، عاد زيدان إلى صديقته الدنماركية السابقة وأنجب منها ابنه آدم، أما مي فلم ترتبط حتى الآن.