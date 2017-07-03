حذف أغانٍ من أحدث ألبوماتها.. الرقابة المصرية ترفض "نقطة بيضا" لـ"كايروكي"

رفضت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، أمس الأحد 2 يوليو/تموز، بعض أغاني ألبوم فرقة كايروكي الجديد، المسمى بـ"نقطة بيضا".



ونشرت الصفحة الرسمية للفرقة على فيسبوك، بوستاً يوضح بعض تفاصيل المنع دون إبداء الأسباب وراء ذلك.













وجاء في البوست، أن هذه أول مرة لم يتم طرح ألبوم للفرقة في الأسواق أو الإذاعة والتليفزيون، بـ"شكله الحقيقي".



وأضافت الفرقة، "الخبر الجيد، أننا مكملون، وستظل أغانينا حرة، وستكون متوفرة على الإنترنت والأسواق الرقمية، كما سيتم تصوير جميع أغاني الألبوم".



ومن المقرر طرح الألبوم الذي يحمل اسم "نقطة بيضا" يوم 11 يوليو/تموز الجاري.



وتشتهر فرقة "كايروكي" بأغانيها التي عبرت عن روح الثورة المصرية، انطلاقاً من 2011 وحتى الآن، ومن أبرز أغانيهم "مطلوب زعيم"، "اثبت مكانك" و"ناسب ترقص وناس بتموت".رفضت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، أمس الأحد 2 يوليو/تموز، بعض أغاني ألبوم فرقة كايروكي الجديد، المسمى بـ"نقطة بيضا".