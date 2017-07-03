مصر تسلم الإنتربول قائمة بأسماء المعارضين في الخارج وتطالب بتسليمهم

طالبت الحكومة المصرية الشرطة الدولية (الإنتربول) بتسليمها عدداً من المعارضين في الخارج وقدمت قائمة للشرطة الدولية بهذا الشأن.



ونقلت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الحكومية في مصر عن مصدر أمني رفيع بوزارة الداخلية المصرية قوله إن جميع من شملتهم القائمة "صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة، أو أحكام قضائية من القضاء المصري، مشيراً إلى أنه سيتم إرسال القائمة إلى الإنتربول، لتجديد إصدار النشرات الحمراء بحقهم"، بحسب الجزيرة نت.

وشملت القائمة قيادات سياسية ودعوية وصحفيين ومعارضين للنظام المصري، وبعضهم يقيم ويعمل في قطر وتركيا.

وتأتي مخاطبة مصر للإنتربول عقب انتهاء مهلة العشرة أيام التي أعلنتها الدول المحاصرة لقطر للحصول على رد قطري على المطالب المقدمة من دول الحصار عن طريق الكويت يوم 22 يونيو/حزيران الماضي.

ويجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة يوم الأربعاء القادم لبحث خطواتهم المقبلة إزاء الأزمة الخليجية.

كانت مصر قد انضمت إلى السعودية والإمارات والبحرين في الحصار الذي فرضته الدول الثلاث على قطر، والذي تضمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وإغلاق المجالات الجوية والمنافذ البرية.