هل "سرقت" فهرية فستان زفافها من ناصليهان؟ المصمم متّهم!



انتقدت مصممة أزياء تركية معروفة، تصميم فستان زفاف مواطنتها الممثلة فهرية إفجان المعروفة في العالم العربي باسم "نجلاء" من الوراق المتساقطة التي زفت إلى الممثل براق أوزجفيت المعروف باسم "بالي بيك" في حريم السلطان في الـ29 من يونيو/حزيران عام 2017 قائلة إن مصممه "على جهل تام بعمله" حسب تعبيرها.



















وكانت الصحافة التركية قد ذكرت أن إفجان أحضرت فستان الزفاف من العاصمة الفرنسية باريس، إلا أن المصممة ناصيلهان نارجيشي كشفت أن الفستان من تصميم المصمم التركي الشهير رشيد

باغزبل وانتقدته وحملته مسؤولية "الجدل الذي أثير في الأيام الأخيرة حول مطابقة فستان زفاف إفجان لفستان الممثلة ناصيلهان أتاغل المعروفة بـ "دينا" في الأوراق المتساقطة".









وقالت نارجيشي نقلاً عن موقع Sozcu "عندما رأيت فستان فهرية اعتقدت أنها استأجرته من نفس المحل الذي أحضرت منه ناصيلهان فستانها.. لم أر أي فارق، وبارغيل هو المسؤول عن وضع إفجان في هذا الموقف المحرج في أحلى يوم في حياتها".









وحضر الزفاف ما يقرب من 500 مدعو بينهم أصدقاء وأقارب النجمين، وكان من بين المشاهير النجم كينان إيمرزالي الشهير باسم "ايزيل" وزوجته سينيم كوبال، والمطرب التركي مراد بوز وحبيبته أصلى أنفر، وسيريناي ساريكايا الشهيرة باسم "ميرا" وحبيبها الممثل التركي، كرم بورسين، والفنان زهير وزوجته، والفنانة خديجة شندل وزوجها.