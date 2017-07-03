الكويت تتجه لمنع التعاقد مع عمالة دون الثلاثين عاماً.. وهذه هي الأسباب

فيما تتجه الكويت لإصدار قرار منع استقدام العمالة التي يقل عمرها عن ثلاثين عاماً ، أكد مصدر من الهيئة العامة للقوى العاملة (طلب عدم ذكر اسمه) في تصريح لـ"هاف بوست عربي أنّ" الهدف من هذه الدراسة تنظيم سوق العمل بشكل يقلل من استقدام غير المتزوجين وتقليل نسبة العزاب في الكويت".

منوهاً بأن "هذه الدراسة تهدف لتقليل الضغط الناجم عن كثرة عدد الراغبين في العمل في الكويت".

ورجح "إقرار هذه الدراسة من قبل الهيئة قريباً"، لافتاً إلى أنها "تشمل كل الجنسيات كون الدراسات الحكومية لا تستهدف جنسية بعينها وإنما تشمل الجميع".

رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي قال في تصريح لـ"هاف بوست عربي" إن أي دولة من حقها تنظيم سوق العمل بها طالما أن هذا التنظيم لا يتعارض مع القوانين الدولية وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من الدول لديها قوانين خاصة بها في سوق العمل متعلقة بمدة بقاء العامل أو الشريحة العمرية المستهدفة للعمل، والكويت ليست أول دولة تقوم بذلك".

إلى ذلك عبر الكويتي فهد السليماني، الذي تعمل في بيته عاملتان من الجنسية الآسيوية، في حديثه لـ"هاف بوست عربي" أنه "يعارض هذا التوجه الذي يقضي بمنع استقدام عمالة تقل عمرها عن ثلاثين عاماً".

معللاً رفضه بأن "قدرة من هو فوق العشرين ودون الثلاثين على العمل والعطاء تكون أكبر من غيره في الشرائح العمرية الأخرى".

ويبلغ عدد السكان في الكويت 4,448,576 نسمة ، يشكل الكويتيون منهم 30.40% والباقي من المقيمين.

