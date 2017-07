ستيفن هوكينغ يحذر: ترامب يخاطر بتحويل الأرض إلى كوكب زهرة آخر.. وهكذا يمكن أن ينجو الجنس البشري

انتقد العالم البريطاني ستيفن هوكينغ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب بلاده من اتفاق باريس للمناخ، وقال إن هذا قد يؤدي إلى حدوث "نقطة تحوُّلٍ" لكوكب الأرض إلى كوكب زهرة آخر.

هوكينغ، وفي حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في عيد ميلاده الخامس والسبعين قال: "إننا قريبون من نقطةِ التحوُّلِ التي يصبح الاحتباس الحراري عندها غير قابل للرجعة فيه".

وأضاف: "خطوة ترامب قد تدفع الأرض إلى حافة التحوُّلِ إلى كوكب زهرة آخر، بدرجات حرارة تتخطى 250 درجة مئوية وسقوط أمطار حمضية".

واعتبر العالم البريطاني أن التغير المناخي هو واحد من أكبر الأخطار التي نواجهها، والتي يمكننا إيقافها إذا تحركنا الآن.

وأضاف هوكينغ: "بتجاهل ترامب دلائل تغيُّر المناخ وانسحابه من اتفاق باريس للمناخ، يسبِّب ضرراً بيئياً بالغاً يمكننا تجنُّبه الآن لكوكبنا ولنا ولأطفالنا، وهذا ما يُعرِّض العالم الطبيعي للخطر".

وقال إنه ربما على البشر ترك كوكب الأرض.

واعتبر أن نجاة الجنس البشري قد يكون في إنشاءِ مستعمراتٍ مُستقلةٍ في الفضاء.

وقد قال ترامب سابقاً في تغريدة له بتاريخ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 عبر موقع تويتر: "مفهوم الاحتباس الحراري هو صناعة صينية لجعل الصناعة الأميركية غير منافسة".

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2012