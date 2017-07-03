إصدار: ar

مصرع وإصابة العشرات في ألمانيا.. حادث سير يشعل النيران في حافلة على طريق سريع

 |  أ ف ب
تم النشر: تم التحديث:
BAVARIA
NICOLAS ARMER via Getty Images

قالت صحيفة فرانكنبوست الألمانية، الإثنين 3 يوليو/تموز 2017، إن 17 شخصاً لقوا حتفهم حينما اندلعت النيران في حافلة اصطدمت بشاحنة على طريق سريع في ولاية بافاريا.

ولم تذكر الصحيفة مصدر معلوماتها ولم يتسن الاتصال بالشرطة للحصول على تعقيب.

وقال متحدث باسم الشرطة لمحطة (إن-تي.في) التلفزيونية إن السلطات لا تعرف مصير 17 شخصاً. وتوقع وفاة عدة أشخاص.
وذكرت الشرطة على تويتر أن 31 شخصاً أصيبوا، بعضهم في حالة خطيرة.

وكان على متن الحافلة لدى وقوع الحادث 48 شخصاً.

 

التعليقات