مصرع وإصابة العشرات في ألمانيا.. حادث سير يشعل النيران في حافلة على طريق سريع

قالت صحيفة فرانكنبوست الألمانية، الإثنين 3 يوليو/تموز 2017، إن 17 شخصاً لقوا حتفهم حينما اندلعت النيران في حافلة اصطدمت بشاحنة على طريق سريع في ولاية بافاريا.

ولم تذكر الصحيفة مصدر معلوماتها ولم يتسن الاتصال بالشرطة للحصول على تعقيب.

A number of people have been killed in a bus crash in Bavaria, the German government has confirmed https://t.co/hJoDW40CEC pic.twitter.com/cJgWhGeWP2 — CNN International (@cnni) July 3, 2017

وقال متحدث باسم الشرطة لمحطة (إن-تي.في) التلفزيونية إن السلطات لا تعرف مصير 17 شخصاً. وتوقع وفاة عدة أشخاص.

وذكرت الشرطة على تويتر أن 31 شخصاً أصيبوا، بعضهم في حالة خطيرة.

17 feared dead following bus accident on A9 motorway in Bavaria https://t.co/W2WffmtjaQ pic.twitter.com/bsg1NUppjL — Ruptly (@Ruptly) July 3, 2017

وكان على متن الحافلة لدى وقوع الحادث 48 شخصاً.