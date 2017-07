مصرع وإصابة العشرات في ألمانيا.. حادث سير يشعل النيران في حافلة على طريق سريع

قالت صحيفة فرانكنبوست الألمانية، الإثنين 3 يوليو/تموز 2017، إن 17 شخصاً لقوا حتفهم حينما اندلعت النيران في حافلة اصطدمت بشاحنة على طريق سريع في ولاية بافاريا.

ولم تذكر الصحيفة مصدر معلوماتها ولم يتسن الاتصال بالشرطة للحصول على تعقيب.

