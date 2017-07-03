الجيش الأردني يحبط محاولتي تسلُّل من الأراضي السورية

أعلن الجيش الأردني في بيان، الإثنين 3 يوليو/تموز 2017، أن حرس الحدود الأردني أحبط محاولتي تسلل من الأراضي السورية واعتقل 3 أشخاص وصادر كمية من المخدرات.



ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إن "المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت أمس الأحد، محاولة تسلل 4 أشخاص واجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية".

وأضاف أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجعهم إلى العمق السوري".

وأوضح المصدر أنه "بعد تفتيش المنطقة تم ضبط 549 ألف حبة كبتاغون، و122 كف حشيش، و8550 شريط ترامدول، وتحويلها إلى الجهات المختصة".

وتابع "كما تم إحباط محاولة تسلل أخرى لثلاثة أشخاص واجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك والقبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المعنية".

وشدد الأردن الذي يستضيف أكثر من 600 ألف لاجئ منذ اندلاع الأزمة في سوريا في آذار/مارس 2011، إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن عشرات الجهاديين لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك.

كما اعتقل وسجن العشرات من تجار المخدرات.

وتؤكد وزارة الداخلية أن 85 % من المخدرات التي يتم ضبطها معدة للتهريب إلى خارج الأردن.

وعقوبة الإتجار بالمخدرات في المملكة هي السجن لفترة تراوح بين ثلاثة أعوام و15 عاماً تبعاً للكميات المضبوطة، أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتها إلى السجن لثلاث سنوات.