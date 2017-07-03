من هو مؤسس علم الجراثيم ليونيل ميسي أم صباح فخري؟ سؤال امتحان في إحدى الجامعات العربية

انتشرت على الشبكات الاجتماعية صورة من أسئلة امتحان طلاب كلية الصيدلة في إحدى الجامعات السورية، ولم يكن الغريب بالسؤال المطروح عن مؤسس علم الجراثيم بل ما جاء في الإجابات الخمس التي يجب على الطالب اختيار أحدها.

أول الأسماء المقترحة كان اسم الشاعر السوري سليمان العيسى الشاعر السوري المترسخ في ذاكرة طلاب سوريا، فهو مؤلف قصائد الطفولة التي تعلموها في الصفوف الابتدائية الأولى، وهو اسم من الصعب الوقوع بالخطأ فيه.

والخيارات الأخرى تضمنت اسم الفنان السوري صباح فخري، إلى جانبه لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأخيراً اسم الدكتور الذي يبدو أنّه مدرّس هذا المقرر وهو يوسف الأحمد.

الأحمد يبدو أنه لم يرغب أن يقع طلابه في الخطأ عند اختيارهم الإجابة الصحيحة وهي العالم الفرنسي لوبين باستور.

وانتقد السؤال الذي كان جاء ضمن امتحان لطلاب جامعة البعث المتمركزة في مدينة حمص الواقعة تحت سيطرة النظام، انتقده كثيرون على الشبكات الاجتماعية معتبرين أنّ ما وصلت له مستويات الجامعة أمر مؤسف وهي التي بحسب وصف أحدهم كانت معروفة بعراقتها.







