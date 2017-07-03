إصابة 8 في إطلاق نار أمام مسجد بفرنسا

قال مصدر قريب من التحقيقات الإثنين 3 يوليو/تموز 2017 إن 8 أشخاص أصيبوا في إطلاق نار أمام مسجد بمدينة أفينيون بجنوب فرنسا.

وقال المصدر إن اثنين من الثمانية نقلا إلى المستشفى مشيراً إلى أن إطلاق النار لم يستهدف المصلين لدى خروجهم من المسجد.

كانت صحيفة لا بروفانس نقلت عن مصدر قضائي قوله إن الشرطة "لا تتعامل مع الواقعة على أنها مرتبطة بالإرهاب" وتشتبه في أنها نزاع بين شبان.

ونقلت الصحيفة عن شهود قولهم إن أحد مسلحين ملثمين أطلق النار في حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء عند خروج المصلين من المسجد قبل أن يلوذا بالفرار من موقع الحادث.

وتعيش فرنسا في حالة تأهب أمني بعد سلسلة هجمات لمتشددين في السنوات الأخيرة.