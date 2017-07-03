على رأسها Game of Thrones.. هذه أهم المسلسلات الهوليوودية التي يبدأ عرضها شهر يوليو/تموز 2017

يشهد شهر يوليو/تموز 2017عرض مجموعة كبيرة من المسلسلات الأميركية، التي تتنوع بين مواسم جديدة لمسلسلات ناجحة، ومسلسلات جديدة يترقب الجمهور عرضها للمرة الأولى.



فيما يلي نستعرض أهم هذه المسلسلات ومواعيد عرضها:

Suits









ينتمي المسلسل إلى نوعية دراما المحاماة، حيث تتركز أحداثه حول الشاب الذكي مايك روس الذي لم يكمل دراسته الجامعية في مجال المحاماة، ولكن الصدفة تقوده لمقابلة المحامي الشهير هارفي سبيكتر، حيث يقوم الأخير بالمخاطرة بتعيينه مساعداً شخصياً له في شركة المحاماة لناجحة التي يعمل بها.

رُشح المسلسل للعديد من الجوائز، من بينها People's Choice Awards كأفضل مسلسل درامي في عام 2016، كما أنه يحتل حالياً المركز رقم 176 بقائمة أفضل 250 مسلسلاً على موقع imd.



المسلسل بطولة كل من غابرييل ماكت وباتريك جيه أدامز وميجان ماركل ، وعُرض حتى الآن في 6 مواسم بداية من عام 2011، وبلغ عدد حلقاته 92 حلقة.

وسيبدأ عرض الموسم السابع من المسلسل على شبكة USA Network يوم 12 يوليو/تموز 2017.

The Strain









ينتمي هذا المسلسل إلى نوعية الرعب والتشويق، وهو مستوحى من سلسلة روايات ناجحة تحمل العنوان نفسه. تدور أحداثه حول وباء غامض يبدأ في الانتشار، ويسقط بسببه آلاف الضحايا الذين يتحولون إلى مصاصي دماء، لتبدأ بينهم وبين البشر معركة شرسة من أجل البقاء.

نال المسلسل العديد من الجوائز، من ضمنها Critics Choice Television Awards كأفضل مسلسل جديد في عام 2014، كما أنه يحظى حالياً بتقييم 7.4 على موقع imdb.

المسلسل بطولة كل من كوري ستول وديفيد برادلي وكيفين دونراد، وعُرضت منه حتى الآن 3 مواسم بداية من عام 2013، وبلغ عدد حلقاته 36 حلقة.



وسيبدأ عرض الموسم الرابع والأخير من المسلسل على شبكة FX يوم 16 يوليو/تموز من عام 2017.

Game of Thrones









ينتمي المسلسل إلى نوعية المغامرة والخيال، وهو مستوحى من مجموعة روائية ناجحة للكاتب الشهير جي آر آر مارتن، وتتركز أحداثه حول صراع يدور بين عدد من العائلات المتنافسة للفوز بعرش المملكة التي يحيون فيها، في الوقت نفسه الذي يهدد فيه جيش من الموتى الأحياء مصير المملكة بأكملها.

نال المسلسل العديد من الجوائز، من بينها الغولدن غلوب كأفضل ممثل في دور مساعد عام 2012، وجائزة إيمي لأفضل مسلسل درامي عام 2016، كما أنه يحتل حالياً المركز رقم 4 في قائمة أفضل 250 مسلسلاً على موقع imdb، وهو بطولة كل من إميليا كلارك وبيتر دينكلدج وكيت هارنغتون.

وعُرضت منه حتى الآن 6 مواسم بداية من عام 2011، وبلغ عدد حلقاته 60 حلقة.



وسيبدأ عرض الموسم السابع من المسلسل على شبكة HBO في 16 يوليو/تموز من عام 2017.

Shooter









ينتمي هذا المسلسل إلى نوعية مسلسلات الحركة والتشويق، وهو مقتبس من فيلم يحمل العنوان نفسه، قام ببطولته النجم الأميركي مارك والبيرغ، وتدور أحداثه حول شخصية قناص محترف سابق، يضطر إلى العودة لعالم العنف الذي تركه؛ لمنع مؤامرة لاغتيال الرئيس يجد نفسه قد تورط فيها.





المسلسل من بطولة كل من رايان فيليبي وليكسي كولكر وشانتال فان سانتن، وقد عُرض موسمه الأول العام الماضي وبلغ عدد حلقاته 10 حلقات.



ويحمل المسلسل درجة جيدة في تقييم موقع imdb تبلغ 7.7، وسيبدأ عرض الموسم الثاني منه على شبكة USA Network في 18 يوليو/تموز 2017 .

Ozark









ينتمي هذا المسلسل إلى فئة الجريمة والتشويق، وتدور أحداثه حول رجل متخصص في الشؤون المالية، يقرر الانتقال مع عائلته بشكل مفاجئ إلى محل سكن جديد؛ هرباً من تاجر مخدرات شرس ارتبط معه سابقاً بعلاقة عمل.

المسلسل من بطولة كل من جيسون بيتمان وأنطوني كولينز وجيسون باتلر هارنر، ويشمل موسمه الأول 10 حلقات. وسيتم عرضه بشكل كامل على خدمة Netflix 2017 يوم 21 يوليو/تموز.

Midnight, Texas











ينتمي المسلسل إلى نوعية مسلسلات الغموض والخيال، وتدور أحداثه حول مكان آمن يجمع أصحاب القوى والقدرات الغريبة، إلا أن بعض الغرباء يهددون وجوده وسكانه.

المسلسل من بطولة كل من فرانسوا أرنو وديلان بروس أرييل كيبيل، ولم يتقرر بعد كم سيكون عدد حلقات الموسم الأول منه. وسيبدأ عرضه على شبكة NBC 2017 في الرابع والعشرين من يوليو/تموز.

Ballers









ينتمي هذا المسلسل إلى نوعية الدراما والكوميديا، حيث يعرض حياة لاعبي كرة القدم الأميركية، العملية منها والشخصية. وتتركز أحداثه حول شخصية سبنسر ستارزمور، اللاعب السابق الذي يتحول إلى مدير مالي ناجح.



المسلسل من بطولة كل من ذا روك وجون ديفيد واشنطن وعمر بينسون ميلر. وقد عُرض منه حتى الآن موسمان بداية من عام 2015، وقد بلغ عدد حلقاته 20 حلقة.

تقييم المسلسل الحالي على موقع imdb يبلغ 7.6، وسيبدأ عرض الموسم الثالث منه على شبكة HBO في 23 يوليو/تموز 2017.

Room 104









ينتمي المسلسل إلى فئة الكوميديا والدراما، حيث يروي قصصاً مختلفة لنزلاء غرفة معينة في أحد الفنادق، تحمل الرقم 104. وهو من بطولة كل من دافي بلو وسبنسر غاريت وويل ترانفو، ويتكون موسمه الأول من 12 حلقة.



وسيبدأ عرض المسلسل على شبكة HBO في 28 يوليو/تموز 2017.

The Last Tycoon









ينتمي المسلسل إلى فئة الدراما، وهو مقتبس من رواية للروائي الأميركي الشهير فرانسيس سكوت فيتزجيرالد، تدور أحداثها في فترة الثلاثينات من القرن العشرين، حول المنتج الهوليوودي الشاب مونرو ستار، الذي يكافح لتحقيق النجاح، والمنافسة التي يخوضها مع رئيسه بات برادي.

المسلسل من بطولة مات بومر وليلي كولينز وكيلزي جرامر، ويتكون موسمه الأول من 10 حلقات. وسيتم عرض المسلسل بشكل كامل على خدمة Amazon 2017 يوم 28 يوليو/تموز.

Rick and Morty











مسلسل" أنيميشن" أو رسوم متحركة، من نوعية الكوميديا والخيال العلمي، تتركز أحداثه حول المغامرات المدهشة التي يخوضها عالِم عبقري وحفيده المشاغب.

نال المسلسل العديد من الجوائز، من ضمنها IGN Summer Movie Awards كأفضل مسلسل "أنيميشن" عام 2015، كما أنه يحتل حالياً المركز الـ7 في قائمة أفضل 250 مسلسلاً على موقع imdb.

ويقوم بالأداء الصوتي فيه كل من جاستن رويلاند وكريس بارنيل وسبنسر جرامر. وقد عُرض منه حتى الآن موسمان بداية من عام 2013، وبلغ عدد حلقاته 22 حلقة.

عُرضت الحلقة الأولى من الموسم الثالث بشكل مفاجئ في الأول من أبريل/نيسان الماضي، ويستكمل عرض باقي الحلقات على شبكة Cartoon Network 2017 في الثلاثين من يوليو/تموز.