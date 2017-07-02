نباتيون يشوون امرأة خلال "حفل" للتعريف بأهدافهم!! شاهد

لم يمنعهم تساقط الأمطار من حضور حفلة شواء غريبة نظمتها جمعية Vegan Impact للنباتيين، صباح يوم 1 يوليو/تموز، وقد اجتمع العشرات من النشطاء في الجمعية بساحة إيجور سترافينسكي، وسط باريس تحت أمطار غزيرة.



وكان محور التجمع، هو حفلة شواء عملاقة، حيث تظاهروا بتحميص امرأة وضع عليها ماكياج لتبدو في مظهر جسم متفحم، بحسب النسخة الفرنسية من "هاف بوست".

تم اللجوء إلى هذه الوسيلة الصادمة لتبليغ رسالة مباشرة، الهدف منها إشعار الحاضرين بموضوع استهلاك اللحوم في الصيف.



ورُفعت خلال هذه التظاهرة شعارات من قبيل "الحيوانات أيضاً تشعر بالخوف والألم" و"هذا هو مظهر لحومكم" و"بالنسبة للحيوانات، الفرق بين الحياة والموت هو أنت" مثلما يبدو في شريط الفيديو، أعلى المقالة.



وبعد بضع دقائق، وُضع شخص آخر، هو رجل هذه المرة، على منصة آلة باربكيو كبيرة، تناسب حجم الإنسان، تم تركيبها وسط الساحة بالدائرة الرابعة في باريس.