تكبير صدر السلطانة هيام وإصلاح أسنان شهرزاد.. نجمات تركيات خضعن لعمليات تجميل

"الجمال الطبيعي ليس كافياً"، شعار رفعته بعض نجمات الدراما التركية فى محاولة لإرضاء غرورهن أو الإيحاء للمشاهدين بأنهن الأكثر جمالاً على الساحة الفنية، وعلى الرغم من شهادة الكثيرين بأن جمالهن الطبيعي له حضور طاغ، إلا أن بعضهن فضلن الخضوع لعمليات التجميل.

مريم أوزرلي









خضعت النجمة مريم أوزرلي الشهيرة في الوطن العربي باسم "السلطانة هيام" لعمليات تجميل في وجهها وجسدها، خلال الفترات الماضية، خاصة بعد خضوعها لحمية أنقصت بها وزنها.

وأجرت أوزرلي عمليات تجميل في منطقة الفك بوجهها والشفتين وعظام الخد، كما أجرت عمليات "سيلكون" من أجل تحسين شكل صدرها.

اشتهرت أوزرلي في الوطن العربي كذلك من خلال دوريها في مسلسلي "حريم السلطان" و"ملكة الليل".

بيرين سات









أجرت الممثلة التركية بيرين سات الشهيرة باسم "سمر" في مسلسل "العشق الممنوع"، عملية تكبير لصدرها عام 2010، ثم خضعت عام 2011 لعملية تجميل أخرى في أنفها، وتمت هذه العملية في سرية تامة حيث طلبت بيرين إصلاحه ورفعه.



وذكر أحد الصحفيين الأتراك أن بيرين أبدت رغبتها في تحسين مظهرها للفت الأنظار بعدما أصبحت من الممثلات الشهيرات.



بيرين سات من مواليد عام 1984 في العاصمة التركية أنقرة، بدأت حياتها الفنية كوجه إعلاني للعديد من المنتجات، واشتهرت في تركيا والوطن العربي من خلال أعمالها الفنية ومنها "العشق الممنوع، وفاطمة غول، وانتقام" وأخيراً مسلسل "السلطانة كوسيم".

وتزوجت سات من نجم البوب التركي، كينان دوغولو، في العام 2014 في الولايات المتحدة الأميركية

بيرغوزار كوريل: تجميل أسنان شهرزاد









اعترفت الفنانة التركية بيرغوزار كوريل الشهيرة باسم شهرزاد في مسلسل "ويبقى الحب"، بإجرائها عملية تجميل في أسنانها الأمامية لأنها كانت تعاني منها منذ تعرضها لحادث في الصف الثالث، حين كسرت وقتها إحدى أسنانها الأمامية.



وقام أهلها بحشوة للسن، حيث كانت في كل عام تذهب إلى طبيب الأسنان لتجديد الحشو، وكانت تخاف من الابتسام طويلاً على طبيعتها أمام الكاميرا بسببه، ولكن هذا الأمر لم يؤثر على عملها الفني، وحققت نجاحاً كبيراً ولكنها قررت إجراء عملية علاجية كاملة بعد نصائح عائلتها وأصدقائها.

وقد تزوجت بيرغوزار كوريل من النجم خالد أرغنش، الشهير باسم "السلطان سليمان" في العام 2010، بعد قصة حب بينهما خلال تصوير مسلسل "ويبقى الحب" في العام 2009.

باشاك ديزير زوجة "مهند"









كشفت العديد من الصحف التركية، خضوع خبيرة الموضة التركية باشاك ديزير، زوجة الممثل الوسيم كيفانش تاتليتوغ الشهير في الوطن العربي باسم "مهند"، لعمليات تجميل وحقن بوتوكس لإخفاء عمرها الحقيقي لأنها أكبر من زوجها بسبع سنوات تقريباً، خاصة حول عينيها.

وسافرت ديزير إلى لندن لإجراء عمليات التجميل وبعض جوانب وجهها ووجنتيها بمناسبة عيد ميلادها الأربعين، ولكن هذه الأخبار أثارت غضب باشاك كثيراً، فخرجت عن صمتها، ووصفت الخبر بالكاذب وذكرت عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ما نشر حول هذا الأمر غير صحيح.



الجدير بالذكر أن الممثل التركي الوسيم كيفانش تاتليتوغ تزوج من مصممة الأزياء التركية "باشاك ديزر" عام 2016، حيث أقيم حفل الزفاف في باريس وحضر 50 شخصاً فقط من العائلتين والأصدقاء المقربين.

وتعرف كيفانش وباشاك أثناء تصوير مسلسل "العشق الممنوع"، حيث صممت أزياء المسلسل، وخلال المسلسل جمعتهما علاقة صداقة قوية سرعان ما تحولت إلى علاقة حب بعد أن انفصلت باشاك عن زوجها السابق.

فهرية إفجان









كشف أحد البرامج التركية الشهيرة، إن جمال النجمة فهرية أفجان الشهيرة في الوطن العربي باسم "فريدة"، ليس طبيعياً.



وأوضح البرنامج التركي أن فهرية خضعت لعمليات تجميل في أنفها وذقنها، ونشر صورة قديمة لها، توضح الفرق بين ملامحها قديماً وما وصلت إليه الآن.



اشتهرت فهرية إفجان في الوطن العربي من مسلسل "الأوراق المتساقطة"، وقد تزوجت هذا الأسبوع من النجم التركي الوسيم "بوراك أوزجفيت" الشهير باسم "بالي بيك"، بعد علاقة حب استمرت 3 سنوات، بدأت خلال تصوير أحداث مسلسل "طائر النمنمة".













