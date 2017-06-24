من بينها خطوط طيران عربية.. الشركات الأكثر التزاماً بمواعيد الرحلات

قامت شركة AirHelp، وهي شركة متخصصة في حقوق المسافرين جواً، وضحايا الرحلات المتأخرة، أو الملغاة، بنشر تصنيفها لأفضل شركات الطيران لعام 2017 .

ويتعلق الأمر بالنسخة الخامسة لهذا النوع من التصنيفات منذ أن بدأت الشركة بتقييم شركات الطيران عام 2015.

ويقيم التصنيف الذي أجري من قبل 86 AirHelp شركة طيران.

ويعد من بين أكثر التصنيفات شموليةً، لكونها تأخذ بعين الاعتبار عدد معين من المعايير من أجل إعطاء مجموع عام لكل شركة.

الجودة والخدمات

تعتمد AirHelp على بياناتٍ لـ Skytraxresearch.com من أجل تحديد جودة الخدمات المقدمة من قبل شركات الطيران جواً وفي الأرض.

ويشمل هذا خدمة المطار، وصالة الانتظار، المقاعد، والوجبات على متن الرحلة، ووسائل الترفيه المقترحة، وطاقم العمل على متن الطائرة والراحة.

الالتزام بالمواعيد

ترى Airhelp كم عدد الرحلات التي تصل في الوقت المحدد وذلك في فترة معينة ـــــ من ديسمبر/ كانون الأول 2016 إلى غاية مارس/آذار 2017.



طريقة التعامل مع الشكاوى ومعالجتها

كيف تتعامل كل شركة طيران مع الشكاوى والطلبات، بما في ذلك ما إذا كانت شركة الطيران متاحة في كل وقت من أجل الإجابة على التساؤلات، وكيف يتم تسيير إجراءات الشكاوى والطلبات وكم تأخذ التعويضات من الوقت كي تُدفع للزبائن في حال تم تأكيد الشكوى.



ويقول هنريك زيلمر، مؤسس ورئيس شركة AirHelp "بما أن السوق أصبح مشبعاً أكثر فأكثر بشركات الطيران، فإن الشركات التي تنجح هي تلك التي تتمكن من الحفاظ على وعودها في الأرض وفي الجو، وبعد الرحلة".

ونشرت Business Insider قائمة بشركات الطيران الأنجح والأكثر التزاما بالمواعيد والتي تقدم أيضَا أفضل الخدمات، علمًا أن م بينها 3 شركات عربية خيث تحل شركة الاتحاد الإماراتية ثانية على مستوى العالم و Qatar Airways ثالثة فيما تحل شركة طيران الإمارات في المرتبة الـ15.

علمًا أن Qatar Airways حصلت أخيرًا جائزة "طيران العام" لسنة 2017 من قبل مجموعة تصنيفات النقل الجوي الدولي "سكاي تراكس" خلال حفل توزيع الجوائز في معرض باريس الجوي.



اكتشف معنا شركات الطيران الـ17 الأفضل تصنيفاً والأكثر التزاماً بمواعيدها في العالم (بالترتيب التنازلي).

17. Eurowings بمجموع 7.79









حصلت شركة الطيران الألمانية على مجموع جيد بفضل درجتها في معيار الالتزام بالوقت (8.75)، ولم تحصل سوى على 6 نقاط في الجودة والخدمات.

16. Air Canada بمجموع 7.81









حصلت شركة الطيران الكندية على درجة جيدة في الجودة والخدمات، الشيء الذي عوض الدرجة التي حصلت عليها في ما يخص الالتزام بالمواعيد (6.58).

15- طيران الإمارات بمجموع 7.82









حصلت شركة الطيران الإماراتية على ثماني نقاط في الجودة والخدمات، و7.8 على مستوى الالتزام بالمواعيد.

14. طيران مالطا بمجموع 7.89









حصلت الشركة على درجة جيدة جداً (8.71) من حيث الالتزام بالمواعيد.



13- شركة طيران Widerøe بمجموع 7.91









حصلت شركة الطيران النرويجية المحلية على درجة سيئة على مستوى الجودة والخدمات، لكنها حصلت على درجة مهمة في في الالتزام بالمواعيد (9.47).



12- Air france بمجموع 7.92ـ









جاءت شركة الطيران الفرنسية في مرتبة متقدمة بفضل درجتها الجيدة التي حصلت عليها في الجودة والخدمات.

11- شركة طيران KLM بمجموع 7.94









حصلت شركة الطيران الهولندية على درجة 8 فيما يخص الجودة والخدمات.

10- شركة طيران TUI بمجموع 7.95











تنتمي شركة الطيران الهولندية هذه ل KLM، وتأتي في المرتبة العاشرة بفضل الدرجة التي حصلت عليها (9.05)، في الالتزام بالمواعيد وبالرغم من الدرجة الضعيفة (6)، في الجودة والخدمات.



9- شركة طيران Aer Lingus بمجموع 7.97









حصلت شركة الطيران الأيرلندية هذه على درجة 8.75 في الالتزام بالمواعيد.

8- شركة طيران Virgin Atlantic Airways بمجموع 7.99









حصلت شركة الطيران هذه على هذا المجموع بفضل الدرجة التي حصلت عليها في الجودة والخدمات (8).





7- شركة طيران British Airways بمجموع 8.14









كانت شركة الطيران البريطانية المتمركزة في مطار لندن، هي الأولى التي حصلت على درجة أعلى من 8.



6- شركة طيران Air Dolomiti بمجموع 8.22









حصلت شركة الطيران الإيطالية هذه على علامة ممتازة في الالتزام بالمواعيد.

5- شركة طيران Air Transat بمجموع 8.29









لم تحصل شركة الطيران الكندية سوى على ست نقاط في الجودة والخدمات لكن مجموعها في الالتزام بالمواعيد مثير جداً للاهتمام (9.9). بما في ذلك مجموع 8.96 فيما يخص معالجة الشكاوى.

4- شركة طيران Austrian Airlines بمجموع 8.38









شركة أخرى تحصل على مجموع جيد في معالجة الشكاوى(8.97)، بما في ذلك 8.18 في الالتزام بالمواعيد.



3- شركة طيران Qatar Airways بمجموع 8.46









خسرت شركة الطيران القطرية مقعدين، إذ أنها جاءت في المرتبة الأولى السنة الماضية. وحصلت على مجموع 10 في الجودة والخدمات.



2- شركة طيران Etihad Airways بمجموع 8.48











الجودة وأفضل الخدمات بمجموع 10 تمكنت شركة الطيران هذه الحصول على مرتبة متقدمة، بالرغم من الدرجة الضعيفة 6.83 التي حصلت عليها في معالجة الشكاوى.



1- شركة طيران Singapore Airlines بمجموع 8.73









حصلت شركة الطيران السنغافورية على عشر نقاط في الجودة والخدمات. و8.7 فيما يخص الالتزام بالمواعيد. ومكنها التطور الذي عرفته على مستوى الالتزام بالمواعيد ومعالجة الشكاوى من تصدر القائمة لأول مرة.

