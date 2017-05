بالصور.. دولة أوروبية تطبع صورة الجندي التركي والطفل السوري آلان على عملتها الوطنية

طبعت الحكومة الفنلندية، على عملتها الوطنية، بمناسبة الذكرى السنوية المئة لاستقلالها، صورة الجندي التركي لحظة احتضانه الطفل السوري آلان الكردي الذي مات غرقاً قبالة سواحل بحر إيجه، العام قبل الماضي.

وبحسب الخبر الذي أوردته صحيفة "NTV"، تحاول الحكومة الفنلندية، بمناسبة الذكرى السنوية المئة لاستقلالها، من خلال هذا التطبيق لفت الانتباه إلى العدالة العالمية، واحترام حقوق الإنسان.

Finland designs coin depicting drowned Aylan Kurdi in an effort to draw attention to global injustices. #NRTnewshttps://t.co/CBuWV2lh9W pic.twitter.com/9eXNG7Hb9r

