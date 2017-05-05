كويتي يفضِّل العمل على "ونش" بدل انتظار العمل الحكومي.. كم يربح شهرياً؟

قرر الشاب الكويتي عبدالوهاب العوضي -في منتصف العشرينات- أن يعمل سائقاً للشاحنات التي تسحب السيارات المعطلة.

وتعد هذه المهنة غير مألوفة بين الكويتيين، إذ يمتهنها المقيمون بالبلد من دول مثل سوريا والهند ومصر وبنغلاديش.

وشجعت زوجة العوضي، الذي أنهى دراسته للموسيقى في 2014، على المشروع. وأوضح الشاب أنه لا يوجد استغراب، بل هناك تشجيع من الجميع سواء من الزبائن أو الأهل والأصدقاء.

بدأ العوضي عمله بشاحنة واحدة، واستطاع أن يحقق أرباحاً تمكنه من شراء شاحنتين أخريين في أقل من سنة واحدة، لافتاً إلى أن كل شاحنة تدر ربحاً شهرياً يقارب 1300 دينار كويتي ( قرابة 4300 دولار أميركي).

وقال العوضي لـ"هاف بوست عربي" أنه لا يجد صعوبة في أن يقف على قارعة الطريق في درجة حرارة تتجاوز أحياناً الستين درجة مئوية.

وعن سبب تفكيره في هذا المشروع، قال الشاب الذي يتناوب على العمل مع صديقه، "أردت أن يكون لي دخل ثابت ففكرت في هذه الفكرة، وهي أفضل من العمل الحكومي طويلاً".

ويرى العوضي أن هذه المهنة مجدية من حيث الربح، وهذا ما يشجعه على الاستمرار.

العوضي أوضح أنه لم يجد صعوبة في استخراج التراخيص والأوراق الرسمية الخاصة بمشروعه.