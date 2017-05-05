المسافرون نُقلوا إلى أحد الفنادق القريبة.. طائرٌ "يمنع" طائرةً في القاهرة من الإقلاع

أفاد مصدر ملاحي بمطار القاهرة الدولي، أن الخطوط الجوية التركية أجّلت إحدى رحلاتها، الجمعة 5 مايو/أيار 2017،بعد ارتطام طائر بأحد محركاتها أثناء هبوطها بالمطار.

وقال المصدر مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مفوّض بالتصريح لوسائل الإعلام، إنه "أثناء هبوط طائرة الخطوط التركية رقم 692 القادمة من مطار إسطنبول إلى مطار القاهرة، ارتطم طائر بأحد محركاتها، ما تسبب في عطل فني بها لم تستطع أطقم الصيانة إصلاحه حتى الآن (15:30 ت.غ)".

وأضاف المصدر ذاته أن "الخطوط الجوية التركية قررت تأجيل رحلة العودة من القاهرة إلى إسطنبول، بعد تعطل الطائرة".

وأوضح أنه "تم نقل المسافرين إلى أحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة لحين تجهيز طائرة بديلة أو إصلاح العطل الفني"، دون تحديد موعد.