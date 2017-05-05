اسطنبول والقاهرة ضمن الأكثر اكتظاظاً.. كم سيصبح عدد سكان كبرى المدن المزدحمة في 2030؟

أكد تقرير الأمم المتحدة أن 54.5% من سكان العالم عاشوا في المدن خلال عام 2016، فيما توقع أن ترتفع النسبة عام 2030 إلى 60%، فيما سيعيش واحد من كل 3 مواطنين بالعالم في مدن مزدحمة يصل عدد سكان الواحدة منها نصف مليون نسمة.

وأشارت دراسة "مدن العالم لسنة 2016" إلى اتساع ونمو المدن الكبرى بشكل متسارع على حساب المناطق الريفية والمدن الصغيرة، وحالياً، يسكن في المدن الكبرى نحو 10 ملايين نسمة.



وهنا، نورد لك المدن الأكثر اكتظاظاً بالسكان:









1- طوكيو: تعتبر العاصمة اليابانية أكثر مدن العالم اكتظاظاً بالسكن، إذ يوجد 38 مليون نسمة على أراضيها.

2- نيودلهي: ثاني أكثر المدن اكتظاظاً بالسكان، هي العاصمة الهندية نيودلهي، إذ تأوي 26 مليون نسمة، ومتوقع ارتفاع العدد إلى 36 مليون بحلول عام 2030.

3- شنغهاي: وفي المرتبة الثالثة تأتي مدينة شنغهاي الصينية، والتي يقدر عدد سكانها بـ24 مليون نسمة، فيما يتوقع التقرير أن يصل السكان إلى 30 مليون نسمة بعد أقل من عقد ونصف.

4- مومباي: تأتي الهند مرة ثانية في صدارة القائمة، إذ تحتل مدينة مومباي المركز الرابع بعدد سكان 21 مليون نسمة، والذي سيصل في 2030 إلى 27 مليون نسمة.

من جانبها، تشير صحيفة Lavanguardia الإسبانية إلى وجود 9 مدن آسيوية بين أكبر 14 مدينة في العالم، على غرار مدينة بكين، والمدينة اليابانية أوساكا، والمدينة البنغلاديشية دكا، والباكستانية كراتشي، والهندية كالكوتا، فيما يتجاوز عدد السكان فيها الـ15 مليون نسمة.

ويتبين من الدراسة وجود 5 مدن كبرى في الصين وحدها، والتي تعتبر أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وكذلك بالنسبة للهند التي تضم هي الأخرى 5 مدن كبرى.

وتأتي هذه المدن من القارة الآسيوية جنباً إلى جنب في قائمة تضم العاصمة المصرية القاهرة، التي تأتي في المرتبة التاسعة، بعدد سكان 19 مليون نسمة، ويتوقع زيادته إلى 24 مليون نسمة بحلول 2030.









وأيضاً المدينة البرازيلية ساو باولو، التي يسكنها 21 مليون نسمة، وهي أعداد مقاربة من عدد سكان مدينة المكسيك، وتضم القائمة أيضاً المدينة الأميركية نيويورك بعدد سكان 18 مليون نسمة.

ومن القارة الأوروبية، نجد:









1- إسطنبول: تتصدر المدينة التركية إسطنبول، التي تأوي 14 مليون نسمة على أراضيها، القائمة بالنسبة للقارة الأوروبية، والتي يتوقع أن تزيد 2 مليون فقط بعد 13 عاماً.

2- موسكو: العاصمة الروسية موسكو، والتي يسكنها 12 مليون نسمة، تأتي في المركز الثاني.

3- باريس: وتأتي المدينة الفرنسية باريس، التي تضم 11 مليون نسمة، في المرتبة الثالثة لقائمة أعلى المدن الأوروبية سكاناً.

4- لندن: وتضم القائمة أيضاً المدينة البريطانية لندن، التي يسكنها 10 ملايين نسمة.

وبشكلٍ عام، فقد تبين أن عدد المدن التي يسكنها أكثر من 10 ملايين نسمة حوالي 31 مدينة، فيما تشير التقديرات أن العدد سيرتفع إلى 41 بحلول عام 2030. أما المدن التي يفوق عدد سكانها المليون فتُقدر بنحو 512 مدينة، ومن المتوقع ارتفاع العدد إلى 662 بحلول العام ذاته.