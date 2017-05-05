شاهد.. السلطانة هويام ترقص مع طفلتها على أنغام بريتني سبيرز.. وضيف ثالث يشعل الأجواء

نشرت الفنانة التركية الشهيرة مريم أوزارلي مقطعاً عبر حسابها الرسمي على إنستغرام تظهر فيه وهي تراقص طفلتها الصغيرة على أنغام أغنية للفنانة الأميركية بريتني سبيرز.

وعلقت الفنانة التركية، الشهيرة في الوطن العربي بـ"السلطانة هويام"، على المقطع قائلة: "نرقص في الطابق السفلي"، معبرة عن حبها للفنانة الأميركية بريتني سبيرز عبر الإشارة لحسابها الرسمي في منشورها.



وحصدت الفنانة التي تحمل الجنسية الألمانية إلى جانب التركية، على ما يقارب 700 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة على نشر المقطع.

وظهرت أوزارلي في المقطع وهي ترقص برفقة طفلتها لارا التي بدت سعيدة للغاية بسبب تفاعل الكلب الذي ظهر برفقتهما، مع الموسيقى.

ويتابع الفنانة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام 3 ملايين متابع من مناطق عديدة في العالم، حيث تحظى أوزارلي بشعبية كبيرة بعد الأدوار التي أدتها في مسلسلات تركية حققت نجاحاً باهراً، كان أبرزها "حريم السلطان".

Dancing in the Basement 💃💃💃👯👯👯 ❤️👭❤️ Hey @britneyspears 👯👯👯👯 A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on May 4, 2017 at 7:09am PDT

وتقيم أوزارلي برفقة عائلتها في أحد الأحياء الراقية بمدينة إسطنبول، بعد أن اشترت شقة فاخرة بجوار منازل العديد من المشاهير في تركيا. الجدير بالذكر أن أوزارلي واجهت صعوبات كبيرة في بداية مشوارها الفني؛ بسبب لغتها التركية الضعيفة، حيث تُعتبر اللغة الألمانية لغتها الأم.

وتشارك الفنانة في المسلسل التركي "قطّاع الطرق لن يحكموا العالم"، المعروض حالياً في تركيا، غير أنه لم يحقق نجاحاً كبيراً على غرار المسلسلات السابقة التي شاركت في بطولتها.