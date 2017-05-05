"داعش" يتوعد بضرب مناطق المسيحيين ورعايا الدول الغربية في مصر.. ويتعهد بالهجوم على الجيش والشرطة

حذر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) المسلمين بمصر من الوجود في أماكن تجمّعات المسيحيين، وكذلك المصالح الحكومية، أو في منشآت الجيش والشرطة، مشيراً إلى أنه سيواصل الهجوم على مثل هذه الأهداف.

وقال "أمير جنود الخلافة في مصر" في حوار مع صحيفة "النبأ" الأسبوعية التي يصدرها التنظيم على تطبيق "تليغرام"، دون أن يورد اسمه: "نحذركم ونشدد عليكم بأن تبتعدوا عن أماكن تجمعات ومصالح النصارى وكذلك أماكن تجمعات الجيش والشرطة وأماكن مصالح الحكومة، السياسية منها والاقتصادية، وأماكن وجود رعايا دول الغرب الصليبية وانتشارهم ونحوها. فكل هذه أهداف مشروعة لنا ويسعنا ضربها في أي وقت".

وفي الشهر الماضي، قَتل مهاجمان انتحاريان من التنظيم 45 شخصاً على الأقل في كنيستين بمدينتي طنطا والإسكندرية في اثنين من أعنف الهجمات التي شهدتها مصر منذ سنوات.

ويتزايد استهداف المتشددين للأقليات الدينية؛ ما يمثل تحدياً للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وعد بحمايتهم من المتطرفين.

وبات تنظيم داعش يضع عينيه على أهداف خارج قاعدته في سيناء؛ ما يكثف الضغوط على الحكومة ويضع تحديات جديدة أمام أجهزة الأمن.