MacBook Air كان يوماً الأخف والأرفع.. فأمام من خسر المواجهة؟

أعلن المدير التنفيذي لشركة آبل، ستيف جوبز، عن أول لابتوب ماك بوك آير-MacBook Air، في يناير/كانون الثاني من عام 2008، واعتبر الجهاز البالغ وزنه 3 باوندات/رطلات (1.36078 كيلوغرام) الأرفع عالمياً.



ورغم أن الأجهزة الإلكترونية عادةً ما تصبح أنحف وأخف وزناً في النسخ التالية، لكنه وبعد مرور نحو عقد على إطلاق أول ماك بوك آير، تعتبر تلك الأجهزة أحد أكثر الحواسيب المحمولة سُمكاً في متجر آبل.

وهنا، نقدم إليك قائمة بأجهزة لابتوب آبل مرتبة من الأكثر سُمكاً إلى الأرفع، بحسب ما نشره Business Insider الأميركي:

· ماك بوك برو (النسخ الأقدم: الـ13 والـ15 بوصة/إنش) – بلغ سمكه 0.71 بوصة (1.8034 سنتيمتر).









· ماك بوك آير (13 بوصة) – بلغ سمكه 0.68 بوصة (1.7272 سنتيمتر).









· ماك بوك برو (النسخة الـ15 بوصة الجديدة) – بلغ سمكه 0.61 بوصة (1.5494 سنتيمتر).









· ماك بوك برو (نسختا الـ13 بوصة الجديدتان) – بلغ سمكه 0.59 بوصة (1.4986 سنتيمتر).









· ماك بوك (12 بوصة) – بلغ سمكه 0.52 بوصة (1.3208 سنتيمتر).









وهنا، إليك قائمة بجميع حواسيب آبل مرتبة من الأثقل إلى الأخف:

· ماك بوك برو (النسخة القديمة الـ15 بوصة) – بلغ وزنه 4.49 رطل (2.03663 كيلوغرام).

· ماك بوك برو (النسخة الجديدة الـ15 بوصة) – بلغ وزنه 4.02 رطل (1.82344133 كيلوغرام).









· ماك بوك برو (النسخة القديمة الـ13 بوصة) – بلغ وزنه 3.48 رطل (1.5785014 كيلو غرام).









· ماك بوك برو (النسختان الجديدتان الـ13 بوصة) – بلغ وزنه 3.02 رطل (1.369849 كيلوغرام).









· ماك بوك آير (13 بوصة) – بلغ وزنه 2.96 رطل (1.342633 كيلوغرام).









· ماك بوك (12 بوصة) – بلغ وزنه 2.03 رطل (0.9207925 كيلوغرام).

نُلاحظ أن أجهزة ماك بوك آير أخف قليلاً من النسخة الجديدة من ماك بوك برو الـ13 بوصة، ولكنها أثقل قليلاً من نسخة الـ12 بوصة، التي أُطلقت العام الماضي. وبالنسبة للسمك، فكانت كل إصدارات ماك بوك برو للعام الماضي أقل سُمكاً.

لذا، لن يكون مفاجئاً أن توقف آبل إنتاج ماك بوك آير؛ إذ إن ماك بوك الـ12 بوصة قد حل محل الماك بوك آير؛ لأنه أرفع وأخف.

ورغم ذلك، تعد أجهزة آبل أحد أخف أجهزة اللابتوب التي يُمكن شراؤها، فيما خسرت موقعها في سباق السمك؛ إذ لم تعد أجهزة ماك بوك آير الأرفع في السوق.

وعامةً، تعتبر أجهزة الماك بوك عملية لمستخدمي الهاتف الجوال؛ إذ إنه رفيع وسهل الحمل، فيما تناسب أجهزة ماك بوك برو الإنتاجات والمهام المعقدة.