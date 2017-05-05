تهديدات بالقتل للاعب المصري محمد صلاح.. علّقوا دمية مشنوقة تحمل اسمه وقميصه بجوار أبرز معالم إيطاليا

قالت صحيفة "ذا صن" الإنكليزية، إن هناك تهديدات بالقتل تعرّض لها اللاعب المصري محمد صلاح، الذي يلعب في صفوف فريق روما الإيطالي، وكذلك اثنان من زملائه.

وتم العثور على دمى مشنوقة تحمل أسماء محمد صلاح وزميليه، بجانب لافتة تحمل عبارة: "نصيحة بدون جريمة، نم والأنوار مضاءة"، وذلك بجوار مبنى "الكولوسيوم" أحد أبرز معالم العاصمة الإيطالية.

صورة – هل هدد جمهور روما نجمه محمد صلاح؟ https://t.co/ve1mNTCEA9 pic.twitter.com/XerZGSaWin — FilGoal (@FilGoal) ٥ مايو، ٢٠١٧

وقالت الصحيفة الإنكليزية، إن روما في حالة تأهب قصوى، بعد التهديدات بالقتل التي تعرض لها الثلاثي الأكثر شعبية في النادي، وقد فتحت الشرطة الإيطالية تحقيقاً في هذا التهديد.

وأضافت الصحيفة أن مصدر تلك التهديدات لا يزال مجهولًا حتى الآن، وعما إذا كانت جماهير روما هي مصدر تلك التهديدات بعد خسارة الفريق أمام لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الديربي التي جمعتهما الأحد الماضي بملعب "الأولمبيكو"، وضياع حلم الحصول على لقب الدوري الإيطالي أم من جماهير لاتسيو، التي تكنّ مشاعر الكراهية لجميع لاعبي روما.

جدير بالذكر أن محمد صلاح سجل 13 هدفاً في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم مع روما، الذي يلتقي مع ميلان في التاسعة إلا ربع مساء الأحد المقبل بملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة "الكالتشيو".