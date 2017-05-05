ما يزال معدل وفيات الأمهات في أثناء الولادة بالمغرب مرتفعاً رغم الانخفاض النسبي الذي سجله منذ عام 2010.

إذ تُظهر نتائج المسح الوطني حول السكان والصحة الأسرية، التي قدمها الوزير المكلف، أن هناك ما يقارب 72 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة، مقارنةً بـ112 حالة في عام 2010.

كما بيّنت نتائج المسح الذي شمل 121.725 أسرة، أن نسبة وفيات الأمهات في الوسطين الحضري والقروي انخفضت إلى نسبة 39%، و25% على التوالي.

وبحسب النسخة المغاربية الصادرة باللغة الفرنسية لموقع "هاف بوست"، فإن وفيات الرضع والأطفال الأقل من 5 سنوات تأخذ المنحى نفسه، فيما لم تقدم الحكومة المغربية أرقاماً دقيقة حول نسبة الانخفاض، وكانت الأخيرة المسجلة قد شهدت انخفاضاً بنسبة 30.5% بنهاية عام 2014.

وفي هذا السياق، عبّر وزير الصحة، الحسين الوردي، عن رضاه عن هذه النسبة، مؤكداً أن انخفاض نسبة وفيات الأمهات 38% يبين ما أحرزه المغرب من تقدم كبير على مستوى صحة الأم.

ويرى الوزير أنه وفّى بالتزاماته تجاه المجتمع الدولي فيما يتعلق بتحقيق الهدف الخامس للألفية للتنمية لعام 2015.

وبشكلٍ عام، لفت الوزير المغربي إلى أن حكومته خفضت أسعار 3600 نوع دواء، ووفرت 12 نوعاً لعلاج مرضى السرطان في الصيدليات بأسعار رخيصة.

وأشار إلى إنفاق المواطن المغربي 415 درهماً (41.8 دولاراً) على شراء الأدوية في عام 2016، فيما شدد على اعتماد بلاده على برنامج لتصنيع الدواء محلياً وتصديره للخارج.

وبحسب ما نقلته وكالة الأناضول، تعتزم حكومته تعميم التأمين الصحي؛ إذ يوجد 39% من المغاربة خارج مظلة التأمين الصحي، كما تسعى إلى افتتاح 14 مستشفىً حكومياً خلال الشهور المقبلة.

وخلال مؤتمر صحفي في الرباط للكشف عن استراتيجية عمل وزارته، لفت الوردي إلى أن المواطن المغربي يعيش 75 عاماً كمتوسط للعمر، بعدما كان يعيش 72.70 عام في السنوات الماضية.