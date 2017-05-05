سيدة تلد توأماً بعد 7 أسابيع من ولادة الطفل الأول!.. والبنتاغون لديه خطة لحرب "الزومبي".. 10 حقائق كنا نظنها مجرد أساطير

تنتشر الكثير من الحكايات والمعتقدات بيننا، والتي يصعب تصديقها؛ إما لغرابته وإما لاستحالتها؛ إذ تميل الطبيعة البشرية إلى نفي ما لا ينتمي إلى حياتنا اليوميّة وما لا يتوافق مع ما نتعرض له ونراه حولنا، لكن بعض تلك الحكايات حقيقية، سواء كانت أحداث تاريخية أو حقائق علميّة.

"هاف بوست" يقدم لكم قائمة بحكايات لـ"أساطير وأكاذيب" حقيقيّة:

1- ليس من الضرورة أن يولد التوأمان في اللحظة ذاتها أو بفارق ضئيل؛ إذ أنجبت امرأة رومانية في الـ41 من عمرها توأمين بفارق 7 أسابيع بين الأول والثاني!

إذ توقف رحمها عن الانقباض بعد ولادة الطفل الأول، في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ونصحها الأطباء بأن تبقي على الثاني فترة أطول قبل أن تلده بعملية قيصريّة في يناير/كانون الثاني 2015.

2- قد يبدو الأمر نتاج سيناريو فيلم خيال علميّ، لكن وزارة الدفاع الأميركية، المتمركزة في مبنى "البنتاغون"، تمتلك خطة للدفاع عن المبنى ضد هجمات الزومبي (الجثث الحية)، وذلك بحسب وثيقة سربتها مجلة Foreign Policy الأميركية.









3- ثبت علمياً أن 90% من أوراق العملة الأميركية ملوثة بالكوكايين؛ إذ أثبت العلماء أن الكوكايين يندمج مع الصبغة الخضراء على أوراق الدولار، وإذا اختلطت ورقة ملوثة مع غيرها من الأوراق غير الملوثة تلوثها جميعاً.

لكن كمية الكوكايين المعنية لا تسبب أي ضرر؛ لأنها ضئيلة للغاية؛ إذ تزن نحو 0.006 ميكروغرام، أي أقل بآلاف المرات من حبة الرمل الواحدة، إلا أنها موجودة بالفعل.

4- رغم أن الاحتمال ضئيل، فإن تسخين المياه لدرجة حرارة عالية في المايكرويف قد يؤدي إلى انفجاره، وهذا ينطبق على تسخين القهوة والنسكافيه الباردة في المايكرويف؛ وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة مع زيادة نسبة بخار الماء داخله.

5- أثبت العلماء أن الكرفس من أنجح الخضراوات المفيدة للحمية الغذائيّة؛ لكونه يتسبب في حرق السعرات الحرارية المخزنة.









وقد تم اختبار ذلك عبر إخضاع متطوع لتجربة قياس السعرات الحراريّة، وإطعامه 326 غراماً من الكرافس تحتوي على 53 سعرة حرارية. وخلال التهامه لها، تبين أنه أحرق 72 سعرة حراريّة، ليثبت حقيقة أن أكل الكرافس يؤدي إلى إحراق السعرات الحراريّة.

6- رغم أن الأمر يبدو مجرد خرافة، فإن صرصور الليل قادر على التنبؤ بدرجة الحرارة؛ إذ إنه من الحشرات ذات الدم البارد، ويتأثر بالحرارة مِن حوله، ويمكن عبر حساب تسارع صوت صرصور الليل معرفة درجة الحرارة.

7- قد يظنها إشاعة، إلا أن كوكاكولا وحتى عام 1903، كانت تحتوي على كميات ضئيلة جداً من الكوكايين، لكن مهما بلغت الكمية التي يشربها الشخص، فليس من الممكن أن يصبح مدمناً على الكوكايين. وفي حين تنفي الشركة وجود أي مواد مخدرة في منتجها، سواء في الماضي أو الحاضر، إلا أن بعض الأدلة العلميّة أثبتت ذلك.

8- رغم أن ديزني لاند مخصصة للصغار، فإن هناك إشاعات عن نادٍ سريّ مخصص للكبار، هذه الإشاعة صحيحة؛ إذ افتُتح المكان المخصص للكبار المسمى "النادي 33" عام 1963، وهو مخصص للمشاهير والسياسييّن والمستثمرين الكبار.

فيما تم إخفاء هذا النادي داخل ديزني لاند بمهارة، بحيث لا يمكن للزائر العادي الوصول إليه؛ إذ لا بد من دليل خاص لإرشاد المدعوين إلى الباب السريّ.

9- من الصعب على أحدهم أن يحضر حفلة ببلدين في الوقت ذاته، لكن زوار أوبرا هاسكيل يفعلون ذلك دائماً؛ إذ تقع دار الأوبرا على الخط الحدودي بين فيرمونت في الولايات المتحدة وكيبيك الكندية.









10- مقعد الحمام أشد نظافة من شاشة الهاتف الجوال؛ وذلك بسبب كمية الجراثيم الهائلة على الشاشة والمقابض، وقد أثبتت الأبحاث العلمية أن كمية الجراثيم على الهواتف 10 أضعاف الموجودة على مقعد المرحاض.