"جسر لندن سقط".. الخطة السرية للأيام الأولى لبريطانيا بعد وفاة الملكة



خطة واحدة تحمل اسم "جسر لندن" من بين خطط كثيرة ستكون كفيلة برسم الأحداث التي ستعقب وفاة الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا. قد يبغض البريطانيون مجرّد التفكير في الأمر، ويتجنبون الحديث عنه دائماً، لكنّ حتى أدق التفاصيل الخاصة بمثل هذا الحدث الأليم وتداعياته، تم تحديدها داخل هذه الخطة السرية، التي كشف مسؤولون عن معظمها، فما هي؟

عندما يفكر البريطانيون في وفاة أحد أفراد العائلة المالكة، تتبادر إلى أذهانهم حتماً وفاة الأميرة ديانا عام 1997. وربما لن يكون رحيل الملكة إليزابيث الثانية حدثاً مليئاً بالمشاعر كوفاة الأميرة، إلا أنَّه سيكون حدثاً جسيماً، ذا آثارٍ واسعة وتداعياتٍ أكثر درامية، أو كما وصفه أحد الأفراد السابقين ضمن حاشية الملكة في حديثه لصحيفة الغارديان البريطانية: "سيكون حدثاً جذرياً".

الساعات الأخيرة

في جميع الخطط والتصورات الخاصة بوفاة الملكة، والتي توجد منها عدة نسخ لدى الحكومة وقصر باكنغهام الملكي وهيئة الإذاعة البريطانية، يتوقع الجميع أنَّ موت الملكة سيأتي بعد فترة مرضٍ قصيرة. وسيكون حاضراً معها في ساعاتها الأخيرة عائلتها وأطباؤها، وبالأخص هيو توماس، كبير أطبائها والمتخصص في أمراض الجهاز الهضمي.

سيقوم هيو بفحصها بالطبع، ويحدد الأشخاص المسموح لهم بدخول الغرفة، والمعلومات التي يمكن إعلانها للعامة. فالرابط بين الملكة ورعيتها أمرٌ غريبٌ ومُبهَم، وهو رابطٌ لن يستمر إلى الأبد بالطبع، فالملكة بلغت من العمر الشهر الماضي 91 عاماً.

بينما تظل خطة "جسر لندن" حتى الآن قيد السرية، إلا أنَّ ما انكشف منها من خلال لقاءات صحيفة الغارديان مع مسؤولين مختلفين بالحكومة والشرطة والقصر الملكي، والذين تحدثوا جميعاً بشرط سرية هوياتهم- يشير إلى أنَّ الخطة تتضمن كل التفاصيل الخاصة بالوفاة وتداعياتها؛ من كيفية إعلان الخبر، وحتى تنصيب الملك الجديد وضمان استمرار الاستقرار.

ماذا تعني الملكة إليزابيث الثانية بالنسبة لبريطانيا والبريطانيين؟

عندما تموت الملكة، سيجتمع مجلسا البرلمان، وسيغادر العامة أعمالهم مبكراً، وسيذيع ربابنة الطائرات خبر وفاتها على الركاب. وجزءٌ من جسامة حدث وفاة الملكة إليزابيث هو نتيجة لمكانتها في ذاكرة ووعي الشعب البريطاني.

ومع أنَّ جنازات أفراد العائلة الملكية أمرٌ مألوف بالنسبة للبريطانيين، إلا أنَّ وفاة الملكة وتنصيب ملكٍ جديد على رأس الدولة هما طقوسٌ ربما لم تشهدها من قبل سوى قلة من البشر الأحياء حالياً، فمن بين آخر 4 رؤساء وزراء للحكومة في بريطانيا، وُلِدَ 3 بعد توليها منصب الملكة عام 1952! وهي "الملكة الوحيدة التي عرفها معظمنا كبريطانيين"، كما وصف مديرٌ سابق لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

الملكة كذلك، هي آخر ما يربط بريطانيا بمكانتها العظيمة السابقة، وهويتها وتقديرها لذاتها، وهي أمور ما زالت ترتبط بالانتصار الذي حققته بريطانيا في الحرب العالمية الثانية. وهو ما قاله أحد المؤرخين الذي كان ضمن من أجرت معهم صحيفة الغارديان مقابلاتٍ بشأن الأمر: "كانوا يقولون لنا إنَّ جنازة تشرشل هي أيضاً جنازة بريطانيا كقوةٍ عظمى. لكن نهاية الأمر بالفعل ستكون بوفاة الملكة".

خطة "جسر لندن"

من الطبيعي أن تدخل أي دولةٍ في حالةٍ من الإنكار والذهول، فيما يوشك فصل طويل من تاريخها على الانتهاء.

عند وفاة الملكة فيكتوريا عام 1910، "خيَّمت على البلاد حالة من الحزن المشبَّع بالذهول والاستنكار"، وفق ما ذكر كاتب سيرتها الذاتية ليتون ستراتشي، فوفاة الملكة كانت شيئاً عصيَّاً على التخيل بالنسبة لعقول رعيتها، وبدا أنَّ كل شيءٍ أصبح فجأةً في خطر. وتشابُه تلك الحالة مع حالة الاضطراب التي ستتلو وفاة الملكة إليزابيث الثانية واضحٌ، باستثناء أنَّ بريطانيا الآن ليست الدولة الأقوى في العالم كما كانت حينها.

ونتيجةً لحالة الذهول والحزن المُتَوقَّعة تلك، فهناك رفضٌ تام لمجرد التفكير في الأحداث التالية لوفاة الملكة أو حتى الحديث عنها. وربما يبدو الأمر نوعاً من الذوق الراقي والأخلاق الحميدة، إلَّا أنَّه أيضاً ينطوي على شيءٍ من الخوف. وهو ما تجلَّى واضحاً في عشرات المقابلات التي أجرتها صحيفة الغارديان مع مسؤولين مختلفين بهيئات الإذاعة، والحكومة، والشرطة، عملوا جميعاً على إعداد خطة "جسر لندن" بشكلٍ مباشر؛ إذ صمَّم جميعهم تقريباً على فرض سريةٍ تامة حول هوياتهم.

إلَّا أنَّ هذا الحظر المفروض حول الحديث عن الأمر ليس أمراً حكيماً بالكامل، ويخفي وراءه واقعاً سياسياً هاماً، وهو أنَّ وفاة الملكة، الزلزال الأكبر القادم في بريطانيا، قد تم التخطيط لكل ما يحيط بها في واقع الأمر.

وُضِعَت أولى نسخ خطة "جسر لندن" في ستينات القرن الماضي، ونُقِّحَت تفاصيل الخطة بالكامل في بداية القرن الحالي. ومنذ ذلك الحين، تُجرى اجتماعاتٌ دورية مرتين أو ثلاث مرات كل عام بين جميع الأطراف المشاركة في الخطة: الحكومة، والجيش، والشرطة، وهيئات الإذاعة والتلفزيون، وغيرها.

في تلك الاجتماعات "المنهجية المتحضرة" حسب وصف المشاركين بها، يجري تحديث الخطة، والتخلص من النسخ القديمة، ومشاركة المعلومات بدقة بين جميع الأطراف، ففي النهاية، وكما قال أحد المشاركين بالاجتماعات: "جميع البشر حول العالم سينظرون إلينا للقيام بالأمر بشكلٍ صحيح، وسنفعل ذلك".

التداعيات السياسية لوفاة الملكة

أهم ما يتعلق بحدث وفاة الملكة ويعطيه هذا القدر من التأثير هو الوضع السياسي الحالي في بريطانيا. فالملكة تقترب من نهاية عهدها في وقتٍ مضطرب للغاية بالنسبة للسياسة البريطانية ومكانة بريطانيا في العالم، وفي لحظاتٍ تكاد فيها التوترات السياسية الداخلية تمزق المملكة إرباً. كما أنَّ وفاتها ستتبعها مجموعة من العوامل المُزَعزِعَة للاستقرار.

رابطة الكومنولث

يُعَدُ مستقبل رابطة الكومنولث أبرز القضايا المطروحة لأسبابٍ عديدة. فعند تنصيب الملكة، لم يكن هناك سوى ثمانية أعضاء بالرابطة، والآن هناك 36 جمهورية بها، يشكل عدد سكانها ثلث سكان العالم، بالإضافة لـ15 دولة تترأسها الملكة عدا بريطانيا، وتابعت أمورها الملكة بدأب طوال السنين الماضية كونها رئيسة الرابطة. المشكلة هنا أنَّ هذا المنصب لا يُورَّث، وليست هناك آلية لاختيار الرئيس القادم للرابطة، فهي "مسألة غامضة تماماً" كما وصفها فيليب مورفي، مدير معهد دراسات الكومنولث بجامعة لندن.

ولسنواتٍ عدة، حاول القصر الملكي في تكتمٍ شديد العمل على ضمان تولِّي الملك التالي وولى العهد الأمير تشارلز للمنصب رئيساً للرابطة، وذلك لغياب أي خياراتٍ أخرى واضحة لحل الأمر. وكشفت جوليا غيلارد، رئيسة وزراء الأسترالية السابقة، عن زيارةٍ من مسؤولٍ بريطاني في فبراير/شباط 2013، طلب فيها منها دعم الفكرة. وانضمت منذ ذلك الحين كندا ونيوزيلندا للدول المؤيدة للأمر. إلَّا أنَّ المنصب على الأرجح لن ينتقل للأمير تشارلز عند تنصيبه ملكاً، ولكنَّ ذلك سيحدث كجزءٍ من عملية ضغطٍ دولية تمارسها لندن أثناء امتلائها بالدبلوماسيين والرؤساء في الأيام التالية لوفاة الملكة.

المراسم وإذاعة الخبر

تتضمن خطة "جسر لندن" كل التفاصيل الخاصة بالأيام التسعة التالية للوفاة، والمذكورة في الوثائق الخاصة بالخطة بالرموز "D+1"، و"D+2"، وهكذا حتى اليوم التاسع. كلُ شيءٍ تم تخطيطه بدقة، أو كما قال أحد منتجي التلفزيون المُوكَّلين بتغطية المراسم: "لديّ أمامي كتاب تعليمات ضخم. كل شيء مُخطَّط له، والكل يعلم دوره".

الأعلام ستُخفَض جزئياً، وشاراتٌ بألوانٍ بعينها ستُعلَّق. وحسب موعد الوفاة وإعلانها سيتحدد استمرار مباريات الألعاب الرياضية والمسارح من عدمه. والتعليمات جاهزة لتعرف الهيئات الحكومية ما إن كان يجب عليها إغلاق أبوابها أم لا، فقد مضى زمنٌ طويل منذ وفاة الملك الأخير، ويجب أن تبدو الدولة كلها وكأنَّها تعرف ما يجب عليها فعله.

وأبرز تلك التفاصيل، وأهمها لجسامة الحدث، هي الكيفية والطريقة التي سيُذاع بها خبر وفاة الملكة. أول من سيتعامل مع الخبر هو السير كريستوفر جيدت، سكرتير الملكة. وبعد إيقاظ رئيسة الوزراء، إن لم تكن مستيقظةً بالفعل، سينقل الموظفون العموميون الخبر من خلال الخطوط الآمنة قائلين: "جسر لندن سقط".

ومن مكتب وزارة الخارجية البريطانية، سينتقل الخبر إلى دول الكومنولث كلها. وسينتقل الخبر إلى العامة أسرع من ذي قبل، من القصر الملكي إلى الصحافة البريطانية والعالمية. وستبدأ شبكات الراديو وقنوات التلفاز في اتباع سيناريوهاتها المُعدَّة مسبقاً للأمر، من حيث الكلمات، والملابس، والموسيقى المصاحبة، والتوقيت، وغيرها من التفاصيل الدقيقة، وذلك ليكون كل شيء على مستوى الحدث.

تنصيب الأمير تشارلز ملكاً

أبرز المراسم فور وفاة الملكة، وأكثرها حساسيةً، سيكون في اليوم التالي لوفاتها، مع رفع الأعلام مجدداً في الساعة الحادية عشرة صباحاً: وهو إعلان الأمير تشارلز، أمير ويلز وولي العهد، ملكاً على بريطانيا، خلفاً للملكة إليزابيث الثانية.

سيقرأ ريتشارد تيلبروك، أحد كبار الموظفين العموميين، الصيغة الرسمية للبيان، وسيؤدي الملك تشارلز أول مهامه: القَسَم على حماية الكنيسة في إسكتلندا، والحديث عن العبء الثقيل الذي وقع على كاهله. وسيبدأ في متابعة باقي المراسم باعتباره الملك الجديد، والموافقة على كل التفاصيل الخاصة بالخطة قبل تنفيذها.

وبعد إعلانه ملكاً في كنيسة القديس جيمس، سيذهب في جولةٍ بجميع أنحاء الدولة، ويزور إدنبره، وبيلفاست، وكارديف، ويحضر مراسم عزاء والدته، ويقابل رؤساء الحكومات التابعة لبريطانيا. وسيتجول في شوارع بريطانيا، ويختلط بالرعية، فكما وصف أحد المستشارين: "من اليوم الأول، يجب أن يتمحور الأمر حول الناس، وليس فقط الزعماء، كونهم جزءاً من الملكية الجديدة".