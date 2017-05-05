خطيبة المجند الراحل تروي تفاصيل محاكمة القاضي القاتل.. هكذا تعاملت معه النيابة في مصر!

كشفت شاهدة عيان عن تفاصيل مقتل شاب يدعي مؤمن سعد على يد قاضي بمدينة نصر، قائلة:" كل شيء حدث في ثانية".

وانهارت السيدة مريم، وهي صديقة والدة "بوسي حسن" خطيبة الشاب الضحية من البكاء، في مداخلة هاتفية مع برنامج "انفراد" المذاع على قناة العاصمة، مشيرة الى أن خطيبة الضحية كانت عندها، وبعد نزولها كانت تودع "بوسي" من البلكونة، فسمعت ضرب النار فسقطت على الأرض.

وتابعت:" سمعت إطلاق النار، ونظرت من البلكونة ورأيت الكثير من الناس، وكنت واقفة في مكاني مش عارفة أعمل حاجة، وسامعة الناس تتكلم وتقول هو ده اللي قتله"، مضيفة: "بناتي حتى الآن خايفين من الموقف اللي حصل".

من جهتها قالت بوسي حسن، خطيبة الضحية إنها رأت الجاني في النيابة، وكان بدون "كلابشات" وينادون عليه بـ"سيادة المستشار".

وأضافت "حسن" : "أمين الشرطة كان معلق الكلابشات في الحزام وكان كأنه جاي إنترفيو".

وتابعت خطيبة الشاب المقتول: "بعد اتهامي بأنني حرامية، وأسرق، اتهمني بأنني إخوان"، لافتة إلى أن عائلتها تؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أنه اتهمها أيضاً بأنها كانت في وضع مخل مع خطيبها.

وأوضحت بوسي أن والدتها طلبت منها التوجه لصديقتها بالعقار الذي يقيم فيه القاضي بشاري البطراوي دائرة قسم أول مدينة نصر، ولدى انتهاء الزيارة أجرت اتصالا بخطيبها للحضور لتوصيلها للمنزل.

وأشارت أنه عقب نزولها من العقار، فوجئت بالقاضي يسألها: "كنتي بتعملي إيه فوق وعند مين؟".

وأكدت أنها رفضت الإجابة على سؤاله لأنه كان يتحدث بطريقة غير لائقة، وتابعت: "قولتله وإنت مالك؟"، مضيفة أنه استدعى البواب وسأله نفس السؤال بطريقة عصبية جدًا.

وأضافت أنها اتصلت بخطيبها الذي كان واقفًا بسيارته على بعد أمتار بسيطة ليغادرا المكان، وقالت: "عندما جاء مؤمن خطيبي قال للقاضي لو سمحت خلي كلامك معايا، علشان المستشار كان بيتكلم بطريقة غير مؤدبة، وعندما حاول خطيبي إدخالي السيارة ليكمل كلامه مع رئيس المحكمة دفعه القاضي بشدة وحاول جذبي من ملابسي قائلًا: دي حرامية طالعة تسرق".

وأكدت بوسي أن القاضي تعدى بالضرب على خطيبها الذي تدخل لمناصرتها، فبادله خطيبها الضرب فأخرج القاضي سلاحه الشخصي الذي كان بجانبه وأطلق أعيرة نارية تجاه خطيبها، مردداً "أنا قاضي وأنا لازم أعرف هي كانت بتعمل إيه".

وأردفت باكية: "مؤمن مات على إيدي ونطق الشهادة بعد الطلقة، ولقيت المستشار رفع إيده على راسه وبيقول إيه اللي أنا عملته ده، وبعدين اختفى شوية ورجع راكب عربيته وعايزني أركب معاه أنا وخطيبي لوحدنا فرفضت وطلبت إن حد من الناس اللي كانوا واقفين ييجوا معانا لإني خوفت أركب مع قاتل لوحدنا".

يذكر أن القاضي المتهم، رئيس محكمة جنايات، معار إلى دولة الكويت، ومقبوض عليه الآن دون انتظار رفع الحصانة عنه من مجلس القضاء الأعلى لأنه تم القبض عليه متلبسًا.