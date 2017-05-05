المعارضة السورية ترفض عرضاً روسياً لإقامة مناطق آمنة بسبب إيران.. السعودية رحبت بالاتفاق وأميركا أبدت قلقها

قالت المعارضة السورية المسلحة إنها لا تستطيع قبول خطة روسية لإقامة مناطق آمنة في سوريا؛ لأن ذلك يهدد وحدة الأراضي السورية، وأشارت إلى أنها لن تعترف بإيران دولة ضامنة لأي خطة لوقف إطلاق النار.

ووافقت كل من تركيا، التي تدعم المعارضة السورية المسلحة، وإيران، التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت سابق أمس الخميس على اقتراح روسي بإقامة مناطق آمنة في سوريا، وهي خطوة رحّبت بها الأمم المتحدة وقوبلت بتشكك من الولايات المتحدة.

وقال أسامة أبوزيد، عضو وفد المعارضة، بعد أن وقّعت الدول الضامنة الثلاث وهي: روسيا وتركيا وإيران مذكرة بشأن إقامة مناطق آمنة خلال محادثات السلام في آستانة عاصمة قازاخستان "المعارضة تريد أن تحافظ سوريا على وحدتها".

وأضاف: "نحن ضد تقسيم سوريا. أما بالنسبة للاتفاقات فنحن لسنا طرفاً في هذا الاتفاق، وبالطبع لن نؤيده أبداً طالما توصف إيران بأنها دولة ضامنة".

وذكر أن هناك فجوةً كبيرة بين وعود روسيا وأفعالها. وتدخلت روسيا عسكرياً في 2015 دعماً للأسد وأعادت له اليد العليا في الصراع.

وقال أبوزيد: "لدينا اتفاق بالفعل (في) أيدينا لماذا لم يطبق؟ هناك اتفاق... موقع منذ خمسة أشهر مضت لماذا لم يطبق؟"، في إشارة لاتفاق هدنة أعلنته روسيا في ديسمبر/كانون الأول وتجاهلته الأطراف بشكل كبير على الأرض.

وتابع: "لماذا نقفز الآن لإقامة مناطق آمنة؟.. روسيا لم تكن قادرة ولم تكن راغبة في تطبيق التعهدات التي تقطعها وهذه مشكلة أساسية".

تفاصيل غامضة

ولم تنشر روسيا وتركيا وإيران المذكرة حتى الآن ما ترك تفاصيلها غامضة. لكن يبدو أن هدف المناطق الآمنة هو أن تكون خالية من الصراع بهدف توسيع نطاق وقف إطلاق النار وعلى الأرجح ستقوم قوات أجنبية بحراستها.

وعبرت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها من الاتفاق، وقالت إنها تشك في مشاركة إيران كدولة ضامنة له وفي سجل دمشق فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقات سابقة.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أثناء زيارة لواشنطن إن المملكة تؤيد إقامة مناطق آمنة في سوريا، لكنه يرغب في الاطلاع على المزيد من التفاصيل.

وذكر كبير المفاوضين الروس في المحادثات ألكسندر لافرينتييف للصحفيين أن روسيا يمكنها أن ترسل مراقبين للمناطق الآمنة بموجب تلك الخطة. وأضاف أن مراقبين من أطراف أخرى أيضاً ربما تتم دعوتهم بشرط موافقة تركيا وإيران.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، عن ارتياحه للاتفاق، وفق ما أفاد متحدث باسمه.

ورحب غوتيريش "بالالتزام في وضع حد لاستخدام كل الأسلحة، وخصوصا الوسائل الجوية" والتعهد بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المعنية، وفق دوجاريك.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تلك المناطق "ستصبح مناطق حظر جوي شرط توقف أي تحرك عسكري بالكامل" فيها.