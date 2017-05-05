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صور: بين الحقيقة والمسلسل.. كيف يبدو أبطال Game of Thrones؟

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الممثلة البريطانية مايسي ويليامز تلعب دور آريا ستارك | social media

يبدو أبطال المسلسل الملحمي Game of Thrones على صورة مغايرة تماماً للمظهر الذي يُطلّون به على المشاهدين في شخصياتهم بالعمل الشهير.

ودأب الممثلون على الظهور في مراسم السجادة الحمراء بمختلف المناسبات الفنية، وحظي معجبو العمل برؤيتهم شخصياً في بعض هذه المناسبات، ومنها حفل الاحتفال بالموسم الـسادس الذي أقامته شبكة HBO المنتجة للمسلسل عام 2016 وشارك فيه ممثلون، نذكر منهم الممثلة البريطانية إميليا كلارك، والأميركي بيتر دينكلج، والدنماركي نيكولاج كوستر، والبريطانية صوفي تيرنر، ومواطنتها ميسي ويليامز.

الجدير بالذكر أن الجزء الـسابع من المسلسل سيُعرض في يوليو/تموز من عام 2017.

فيما يلي نستعرض صوراً تُظهر الفرق بين شكل الشخصيات الحقيقية وما تبدو عليه في العمل.


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أبطال Game of Thrones بين المسلسل والواقع
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  • الممثل البريطاني كيت هارينغتون يلعب دور جون سنو

  • الممثل البريطاني كيت هارينغتون يلعب دور جون سنو

  • الممثلة البريطانية إميليا كلارك كلارك تلعب دور دينيريس

  • الممثلة البريطانية إميليا كلارك كلارك تلعب دور دينيريس

  • الممثلة البريطانية لينا هيدري تلعب دور الممثلة سيري لانستر

  • الممثلة البريطانية لينا هيدري تلعب دور الممثلة سيري لانستر

  • الممثلة البريطانية مايسي ويليامز تلعب دور آريا ستارك

  • الممثلة البريطانية مايسي ويليامز تلعب دور آريا ستارك

  • الممثل الأميركي بيتر دينكلج يلعب دور ثيريون لانستر

  • الممثل الأميركي بيتر دينكلج يلعب دور ثيريون لانستر

  • الممثلة البريطانية صوفي تيرنر تلعب دور سانسا ستارك

  • الممثلة البريطانية صوفي تيرنر تلعب دور سانسا ستارك

  • الممثل الدنماركي نيكولاج كوستر والدو يلعب دور جيمي لانستر

  • الممثل الدنماركي نيكولاج كوستر والدو يلعب دور جيمي لانستر

  • الممثل البريطاني إيزاك هامبستيد رايت يلعب دور بران ستارك

  • الممثل البريطاني إيزاك هامبستيد رايت يلعب دور بران ستارك

  • الممثل البريطاني جون برادلي ويست يلعب دور سامويل تارلي

  • الممثل البريطاني جون برادلي ويست يلعب دور سامويل تارلي

  • الممثل والمغني البريطاني إيوان روين يلعب دور رامزي بولتون

  • الممثل والمغني البريطاني إيوان روين يلعب دور رامزي بولتون

  • الممثل والمغني الهولندي ميشيل هيوسمان يلعب دور داريو ناريس

  • الممثل والمغني الهولندي ميشيل هيوسمان يلعب دور داريو ناريس

  • الممثل البريطاني ألفي آلن يلعب دور ثيون كريجوي

  • الممثل البريطاني ألفي آلن يلعب دور ثيون كريجوي

  • الممثلة البريطانية ناتالي إيمانويل تلعب دور ميساندي

  • الممثلة البريطانية ناتالي إيمانويل تلعب دور ميساندي

  • الممثلة هانا ميوري تلعب دور غيلي

  • الممثلة هانا ميوري تلعب دور غيلي

  • الممثل دانيال بودوين يلعب دور بودريك باين

  • الممثل دانيال بودوين يلعب دور بودريك باين

  • الممثل فِن جونز يلعب دور لوراس تيرل

  • الممثل فِن جونز يلعب دور لوراس تيرل

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