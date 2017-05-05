صور: بين الحقيقة والمسلسل.. كيف يبدو أبطال Game of Thrones؟

يبدو أبطال المسلسل الملحمي Game of Thrones على صورة مغايرة تماماً للمظهر الذي يُطلّون به على المشاهدين في شخصياتهم بالعمل الشهير.

ودأب الممثلون على الظهور في مراسم السجادة الحمراء بمختلف المناسبات الفنية، وحظي معجبو العمل برؤيتهم شخصياً في بعض هذه المناسبات، ومنها حفل الاحتفال بالموسم الـسادس الذي أقامته شبكة HBO المنتجة للمسلسل عام 2016 وشارك فيه ممثلون، نذكر منهم الممثلة البريطانية إميليا كلارك، والأميركي بيتر دينكلج، والدنماركي نيكولاج كوستر، والبريطانية صوفي تيرنر، ومواطنتها ميسي ويليامز.

الجدير بالذكر أن الجزء الـسابع من المسلسل سيُعرض في يوليو/تموز من عام 2017.

فيما يلي نستعرض صوراً تُظهر الفرق بين شكل الشخصيات الحقيقية وما تبدو عليه في العمل.



