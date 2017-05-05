توقفي عن ارتداء حمالة الصدر أثناء النوم فوراً.. الأطباء يحذرونك!

على عكس نصيحة جميلة الجميلات الممثلة الأميركية مارلين مونرو التي عرف عنها ارتداء حمالة الصدر أثناء النوم للمحافظة على صدرها من الترهل، يعارض الطب تلك النظرية التجميلية، إذ من الممكن أن يؤثر ذلك بصورة سلبية على صحة المرأة!

فبحسب تقرير نشرته صحيفة The Independent البريطانية، حذّر الجراح البريطاني - السوري المتخصص في جراحة الثدي د. كفاح مقبل، من أضرار ارتداء حمالات الصدر أثناء النوم، خصوصاً إذا كان مقاسها ضيقاً.

مقبل قال، "ارتداء حمالة صدر ضيقة أثناء النوم يؤثر على وظائف الثديين، إذ يمكنه إضعاف تدفق الدم والتصريف اللمفاوي، ما قد يؤدي إلى التهابٍ مزمن، والاستسقاء (احتباس السوائل)، والشعور بعدم الراحة".

أما الطبيب البريطاني د. سيث رانكين، فقال "ارتداء حمالة الصدر (بغرض دعم الثديين من الأسفل) أثناء النوم أمرٌ غير ضروري؛ لأن الثديين ينضغطان لأسفل باتجاه الصدر تلقائياً".

وأضاف "عندما تستلقين بشكلٍ مسطح، فإنَّ تأثير الجاذبية يدفع أنسجة الثديين باتجاه صدركِ، وليس للأسفل باتجاه أصابع قدمكِ".

وقول د. رانكين إنَّ ارتداء حمالة الصدر أثناء النوم يمكن أن يؤثر على الغدد الليمفاوية.

وختم قائلاً، "ارتداء حمالة صدر مشدودة ربما يعيق تدفق سائل اللمف (سائل شفاف لونه يميل إلى الصُّفرَة ويشبه في تركيبه تركيب الدم، عدا أنه لا يحتوي خلايا دم حمراء) إلى الكثير من الغدد الليمفاوية المهمة حول الثديين والإبطين، مما يعيق وظيفة الجهاز الليمفاوي الحيوية لطرد المواد السامة والفضلات من الجسم".