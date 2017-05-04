إيران: مستعدون لإجراء محادثات مع السعودية

قالت إيران الخميس 4 مايو/أيار 2017، إنها على استعداد لإجراء محادثات مع السعودية؛ لتعزيز السلام في المنطقة، بعد تصريحات وُصفت بـ"غير مشروعة وتحريضية" لولي ولي العهد السعودي، الذي تعهد بحماية المملكة مما وصفه بمحاولات إيران للهيمنة على العالم الإسلامي.

وكتب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، غلام علي خوشرو، في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي، قائلاً: "ليست لدينا رغبة أو مصلحة في تصعيد التوتر بمنطقتنا".

وأضاف: "ما زلنا مستعدين للحوار والتسوية؛ لتعزيز الاستقرار في المنطقة ومحاربة عنف المتطرفين ونبذ الكراهية الطائفية. نأمل أن تقتنع السعودية بالاستماع لصوت العقل".